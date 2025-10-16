Những ngày mưa lớn liên tiếp do hoàn lưu của cơn bão số 11 vừa qua khiến nhiều tuyến đường tại các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh… rơi vào cảnh ngập sâu, hàng chục nghìn ô tô trở thành "nạn nhân", gây thiệt hại lớn.

Nhiều chủ xe tưởng chừng “thoát nạn” vì chỉ lội qua đoạn nước nông, hoặc ngập ngang nửa bánh xe, không bị nước vào trong. Song sau vài ngày không đi tới, xe lại bất ngờ bị bó cứng phanh, di chuyển ì ạch, phát ra tiếng rít bất thường, thậm chí "kéo lê" lốp trên đường.

Trao đổi với VietNamNet về hiện tượng này, kỹ sư Trần Duy Dũng - Giám đốc kỹ thuật Gara ô tô TYD Học viện Kỹ thuật Quân sự (Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết, lượng xe mang tới gara kiểm tra hệ thống phanh tăng mạnh sau đợt mưa lớn vừa qua.

Nhiều trường hợp xe chỉ bị ngập nhẹ, nước chưa vào đến sàn, nhưng khi hệ thống phanh dính ẩm, bùn đất và cát bám lại khiến má phanh dính chặt vào đĩa hoặc tang trống. Chiếc xe bị bó cứng bánh, khó di chuyển hoặc phát ra tiếng rít.

Theo kỹ sư Dũng, hiện tượng bó phanh thường xảy ra với cụm phanh sau, nơi có sự tác động của phanh tay lúc dừng đỗ. Các dòng xe sử dụng phanh tang trống thường dễ gặp hiện tượng này hơn do thiết kế kín, giữ nước và cặn bẩn lâu hơn so với phanh đĩa.

Nhiều trường hợp lốp xe phía sau bị kẹt cứng do dính nước và để lâu không đi. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

“Chỉ cần xe bị ngập nước nhẹ hoặc đỗ lâu sau khi đi mưa, hơi ẩm và đặc biệt là bùn đất khô lại sẽ khiến phanh sau bị dính, không nhả ra. Khi chủ xe khởi động, phanh có thể bó chặt, khiến bánh khó lăn. Nhiều chủ xe không biết tưởng xe bị hỏng hóc nặng về động cơ, máy ì, nhưng thực ra việc khắc phục lại không quá phức tạp”, anh Dũng chia sẻ.

Theo vị chuyên gia này, khi xe có hiện tượng bó phanh do ngập nước và dừng đỗ lâu, đầu tiên cần rửa sạch gầm và hệ thống phanh để hết bụi bẩn. Sau đó, người lái nên chạy thử ở tốc độ thấp, rà nhẹ phanh kiểu nhấp-nhả nhiều lần để làm khô bề mặt ma sát giữa má và đĩa.

Trong quá trình thử, nếu thấy phanh nặng, bánh xe không trôi khi ga hoặc có mùi khét, chúng ta không nên cố tiếp tục vì có thể làm cong đĩa hoặc cháy má phanh. Lúc này buộc phải kích xe lên và tháo lốp, sau đó rửa gầm sạch và vệ sinh hệ thống phanh bằng dung dịch chuyên làm sạch muội bám, bụi bẩn (như RP7) là phanh sẽ nhả ra và xe di chuyển được.

Ngay sau khi xe di chuyển được, cần đưa đến các gara gần nhà để kiểm tra, bảo dưỡng lại hệ thống phanh một cách toàn diện, tránh hiện tượng tiếp tục kẹt cứng khi dừng đỗ sau đó.

Nếu không có kinh nghiệm hoặc dụng cụ xử lý, chủ xe cần đưa đến các gara gần nhà để được kiểm tra, vệ sinh một cách toàn diện. Ảnh: Duy Dũng

Theo kỹ sư Dũng, việc bó phanh về lâu dài nếu không được xử lý dứt điểm sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Phanh dù bị bó nhẹ khi vận hành đường dài làm giảm hiệu suất, tốn nhiên liệu. Nguy hiểm hơn, việc bó phanh có thể khiến nhiệt sinh ra quá cao, dẫn đến cong vênh đĩa, cháy má phanh, thậm chí hư cả cụm piston.

“Nếu để lâu, chi phí sửa chữa có thể lên đến hàng chục triệu đồng, trong khi chỉ cần vệ sinh, xử lý sớm là tránh được”, anh Dũng nói.

Để hạn chế tối đa việc bó phanh, dính phanh, các chuyên gia khuyên rằng ngay sau đi qua vùng ngập, chủ xe không nên để xe một chỗ mà cần rửa sạch gầm, xịt khô cụm phanh bằng khí nén; tiếp tục chạy vài km ở tốc độ thấp, kết hợp rà nhẹ phanh để làm khô má - đĩa.

Một mẹo được các nhiều chủ xe có kinh nghiệm áp dụng để tránh bị bó phanh sau khi xe bị dính nước là nên đỗ ở nơi bằng phẳng, chèn bánh bằng gạch, khúc gỗ... và không dùng phanh tay.

Bó phanh do nước, bùn hoặc rỉ sét là hiện tượng hoàn toàn có thể phòng tránh. Một chút cẩn trọng sau mưa – như rửa sạch gầm, kiểm tra tiếng kêu lạ, không để xe đỗ lâu khi phanh còn ướt – sẽ giúp xe vận hành an toàn, bền bỉ và tránh cảnh “kẹt phanh, kẹt tiền” một cách đáng tiếc.

