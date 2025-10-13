Sau bao năm tích góp, gia đình tôi mới mua được một chiếc xe để làm phương tiện kiếm sống. Hiện tại, mọi thủ tục liên quan đến mua xe và giấy tờ ra biển đều đã xong, nhưng vì là tài sản lớn nên gia đình tôi đã chờ ngày đẹp để nhận xe.

Xe mới chưa ban giao cho khách bị ngập nước sẽ xử lý thế nào đang là câu hỏi của nhiều người. Ảnh minh họa do AI tạo

Tuy nhiên, do mưa bão liên tục khiến đại lý ô tô nơi tôi mua xe cũng chìm trong biển nước. Phía đại lý thông báo chiếc xe mà gia đình tôi đã mua cũng nằm trong số xe bị ngập nước.

Tôi thật sự hoang mang. Vậy trong trường hợp này, bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm với chiếc xe bị thiệt hại do ngập nước? Rất mong quý báo và những ai đã từng rơi hoàn cảnh giống tôi chia sẻ giúp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Độc giả Đào Văn Vương (P. Sông Công, Thái Nguyên)

