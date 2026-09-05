Chiều 5/9, lãnh đạo xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong, 3 người khác bị thương.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, ô tô chở máy múc lưu thông qua khu vực Dốc Chuối, xã Mường Quàng. Khi vào đoạn cua gấp, chiếc xe bất ngờ bị lật, đè trúng xe máy của hai vợ chồng đang chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân được xác định là người dân ở bản Quang Phong cũ, xã Mường Quàng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn còn khiến 3 người khác bị thương, trong đó có tài xế lái ô tô chở máy múc. Cả 3 nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ và phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.