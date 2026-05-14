Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 ngày 14/5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đường dẫn vào hầm chui Trung Hòa (hướng đi Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, thời điểm trên, tài xế Lưu Ngọc S. (SN 1985, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 30G-001.XX lưu thông từ Đại lộ Thăng Long đi Trần Duy Hưng.

Khi đến đầu đường dẫn vào hầm chui Trung Hòa, xe bất ngờ nổ lốp trước, mất lái rồi lật ngửa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại đường dẫn vào hầm chui Trung Hòa. Ảnh: Đình Hiếu

Ô tô con bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng nhưng may mắn tài xế không bị thương.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn.

“Qua kiểm tra nồng độ cồn, không phát hiện tài xế Lưu Ngọc S. vi phạm”, đại diện Đội thông tin.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.