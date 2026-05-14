Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h10 ngày 14/5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ tai nạn có người mắc kẹt trong ô tô, xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Phú Xuyên, Hà Nội).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động phương tiện cứu nạn, cứu hộ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 32 và 34 đến hiện trường.

Ô tô con biến dạng sau cú va chạm với ô tô tải trên cao tốc. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, phần đầu ô tô con BKS 90A-327.XX biến dạng, bẹp rúm; bên trong có một người đàn ông bị mắc kẹt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng banh cắt thủy lực giải cứu nạn nhân, sau đó bàn giao cho y tế đưa đi cấp cứu.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu xác định, ô tô con mang BKS 90A-327.XX đã va chạm với ô tô tải trên cùng chiều đường.