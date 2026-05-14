Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h10 ngày 14/5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về vụ tai nạn có người mắc kẹt trong ô tô, xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Phú Xuyên, Hà Nội).
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động phương tiện cứu nạn, cứu hộ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 32 và 34 đến hiện trường.
Tại hiện trường, phần đầu ô tô con BKS 90A-327.XX biến dạng, bẹp rúm; bên trong có một người đàn ông bị mắc kẹt.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng banh cắt thủy lực giải cứu nạn nhân, sau đó bàn giao cho y tế đưa đi cấp cứu.
Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Bước đầu xác định, ô tô con mang BKS 90A-327.XX đã va chạm với ô tô tải trên cùng chiều đường.