Chiều 13/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế điều khiển ô tô Mercedes dừng giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để tranh cãi với tài xế xe đầu kéo.

Sự việc xảy ra vào 14h08 ngày 12/5, tại Km145 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (hướng Lào Cai đi Hà Nội). Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện ô tô nhãn hiệu Mercedes mang biển kiểm soát 30L-913.XX đang dừng, đỗ không đúng nơi quy định ngay trên làn đường lưu thông. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là ông N.X.T (SN 1977, trú tại Hà Nội).

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế T. thừa nhận hành vi dừng xe khoảng 1 phút của mình. Lý do được tài xế này đưa ra là do "mất bình tĩnh" khi thấy xe phía sau liên tục nháy đèn và ra tín hiệu xin vượt. Do cảm thấy chưa đủ điều kiện an toàn để cho vượt nhưng bị thúc giục phía sau, ông T. đã quyết định dừng hẳn xe lại để "phân bua" với tài xế xe sau.

Hình ảnh tài xế điều khiển ô tô Mercedes giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh chụp màn hình

Lực lượng chức năng xác định hành vi này vi phạm điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, tài xế N.X.T bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cơ quan công an cảnh báo, việc dừng đỗ xe sai quy định trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra các vụ va chạm liên hoàn, nhất là tại các tuyến đường có tốc độ lưu thông lớn.

Để đảm bảo an toàn, người điều khiển phương tiện khi gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp; bật tín hiệu cảnh báo nguy hiểm rồi thực hiện các biện pháp an toàn theo quy định để báo hiệu cho các phương tiện khác.