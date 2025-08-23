Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, họ phát hiện ô tô con màu đỏ mang BKS 30K- 358.XX bị biến dạng nằm ở làn 3, còn ô tô tải mang biển số 29H-074.XX tại km77+960 (khu vực trước trạm dừng nghỉ) cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

"Sau cú va chạm mạnh, một người bị văng ra khỏi ô tô và nằm trên mặt đường, một người khác vẫn ngồi ở ghế lái của phương tiện", nhân chứng cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần T.

Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Có ít nhất 2 người bị thương, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe con tự gây tai nạn.