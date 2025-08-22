Bộ Xây dựng vừa thông tin tuyến chính cao tốc Vũng Áng - Bùng dự kiến bắt đầu đưa vào khai thác từ ngày 28/8. Ô tô được đi vào cao tốc từ phía Bắc kết nối với cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đến phía Nam kết nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh.

Trạm dừng nghỉ tuyến đặt tại Km594+400 (bố trí hai bên đường cao tốc). Bộ Xây dựng đã lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ vào tháng 3/2025.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng. Ảnh: Thiện Lương

Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban QLDA 6 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng bao gồm: hệ thống đường gom; ITS và các công trình khác.

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 được khởi công tháng 1/2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành tuyến chính.

Dự án có điểm đầu tại Km658+200 (thuộc xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) kết nối với dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối khoảng Km624+228,79 thuộc xã Cự Nẫm (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) kết nối dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh.

Trong đó, có 2 nút giao liên thông gồm: nút giao Tiến Châu - Văn Hóa và nút giao QL12A. Đoạn tuyến thông xe có chiều dài khoảng 55,34km.

Cao tốc được đầu tư phân kỳ, giai đoạn đầu quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.