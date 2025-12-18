XEM CLIP:

Liên quan đến vụ xe cứu thương đâm vào xe đầu kéo rồi bốc cháy ở Đồng Nai khiến 3 người tử vong, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h14 ngày 18/12 trên đường dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe cứu thương lao vào đuôi xe đầu kéo đang dừng đỗ khiến 3 người tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương nằm dính chặt vào đuôi xe đầu kéo biển kiểm soát 38H-021.XX. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ khoang cabin.

Do lửa cháy quá lớn và nhanh, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ. Hậu quả, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ xe cứu thương.

Trong số 5 người trên xe, chỉ có 2 người (ông Võ Văn H. và bà Nguyễn Thị Thanh H.) kịp thoát ra ngoài đi cấp cứu. Ba người còn lại, gồm tài xế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, bị mắc kẹt bên trong và tử vong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và CSGT đã có mặt phong tỏa đoạn đường dẫn để xử lý đám cháy và khám nghiệm hiện trường.

Dấu vết ban đầu cho thấy tài xế xe cứu thương có dấu hiệu thiếu quan sát, buồn ngủ và duy trì tốc độ cao khi đi vào khu vực dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Lực lượng chức năng có mặt triển khai cứu hộ, cứu nạn.

Xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế xe đầu kéo không vi phạm về ma túy và nồng độ cồn. CSGT xác định, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng đỗ và trạm dừng nghỉ không có người xếp xe, hướng dẫn xe.