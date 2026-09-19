Vụ việc xảy ra khoảng 22h22 tối 17/9 tại khu vực RK Puram (Delhi, Ấn Độ). Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc Honda Amaze màu xanh tiếp tục di chuyển sau va chạm, trong khi xe máy mắc kẹt phía trước và bị kéo lê trên mặt đường, tạo ra những tia lửa.

Theo cảnh sát Delhi, nạn nhân Tanish Tokas đang điều khiển xe máy trên đường thì bị chiếc Honda Amaze đâm vào. Cú va chạm khiến Tokas ngã, trong khi chiếc xe máy bị ô tô kéo lê vài trăm mét, toé lửa trước khi những người xung quanh chặn được phương tiện. Tokas may mắn không bị thương nặng.

Tài xế Honda Amaze được xác định là ông Venu Gopal, 73 tuổi, trú tại Vasant Kunj.

Đoạn video ghi lại cảnh nhiều người vây quanh chiếc Honda sau khi xe dừng lại, liên tục yêu cầu tài xế bước xuống và chất vấn lý do ông không dừng xe ngay sau vụ va chạm. Người đàn ông 73 tuổi nhiều lần chắp tay xin lỗi và giải thích rằng mình đã bật đèn xi-nhan.

Một số người có mặt tại hiện trường cáo buộc tài xế đã uống rượu và cố gắng bỏ chạy sau tai nạn. Tuy nhiên, cảnh sát Delhi cho biết kết quả kiểm tài xế đã không phát hiện nồng độ cồn. Sau vụ việc, ông Venu Gopal bị bắt giữ. Chiếc Honda Amaze cũng bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra.

(Theo India Today)