Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một chiếc Ford Everest di chuyển khá bất thường trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) vào khoảng 7h45 ngày 14/9.

Theo đoạn video, chiếc Everest màu trắng mang BKS 29A-359.28 liên tục chuyển làn khi di chuyển trên đường cao tốc. Dù xe có gắn camera hành trình đã di chuyển trên làn đường số 3 (ngoài cùng bên phải) và đường không quá đông nhưng chiếc SUV vẫn di chuyển hẳn vào làn đường khẩn cấp để vượt xe.

Đáng nói, sau khi vượt phải kiểu "tạt đầu", chiếc Everest này còn bất ngờ dừng lại ngay phía trước xe có gắn camera hành trình vài giây rồi mới tiếp tục di chuyển.

Hình ảnh trong video cho thấy hành vi của chiếc SUV diễn ra trong điều kiện mặt đường khá thông thoáng, không ghi nhận sự cố giao thông hay chướng ngại vật buộc xe phải dừng lại tại thời điểm đó.

Dù đoạn video không thể hiện rõ tài xế của hai chiếc xe có mâu thuẫn hay lời qua tiếng lại gì trước đó hay không, nhưng hành vi đi vào làn đường khẩn cấp và dừng xe giữa cao tốc nhằm "dằn mặt" xe phía sau của người điều khiển chiếc Ford Everest là khó chấp nhận được.

Đáng chú ý, vào chiều 15/9 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên, Hà Nội, một tình huống dừng xe tương tự cũng diễn ra khiến 3 phương tiện va chạm mạnh kiểu "dồn toa" làm 2 người bị thương.

Theo Cục CSGT, dữ liệu camera hành trình cho thấy trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe con hiệu Lexus LX 600 biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc, tại làn sát dải phân cách giữa đường, cản trở xe phía sau.

Cơ quan chức năng đánh giá vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã chuyển hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên (Công an TP Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.

Việc phương tiện sử dụng làn dừng khẩn cấp để vượt xe và dừng xe thiếu an toàn trên cao tốc như chiếc Ford Everest hay chiếc Lexus LX 600 vào ngày 15/9 là rất nguy hiểm và tài xế có thể bị phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, với hành vi điều khiển ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của cao tốc, tài xế bị phạt 4-6 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo khoản 5 và khoản 16, Điều 6 Nghị định 168.

Còn với dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt tới 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo khoản 7 và khoản 16, Điều 6 Nghị định 168.

Mức phạt tương tự cũng áp dụng trong trường hợp xe gặp sự cố buộc phải dừng ở làn khẩn cấp nhưng không bật đèn khẩn cấp; hoặc buộc phải dừng trên một phần làn xe chạy nhưng không bật đèn khẩn cấp và không đặt biển cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m.

Nặng hơn, nếu việc dừng xe, đỗ xe, quay đầu, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định gây tai nạn giao thông, tài xế có thể bị phạt 20-22 triệu đồng theo khoản 10 Điều 6 Nghị định 168, đồng thời, người vi phạm còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguồn video: OFFB