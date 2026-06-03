Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h10 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 60C-336.XX kéo theo rơ-moóc lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Khi vừa qua cầu vượt Amata, phương tiện này bất ngờ va chạm với xe máy BKS 39F3-54XX do một người phụ nữ điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, xe đầu kéo cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 100m.

Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài khoảng 3km.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Ảnh: Hoàng Anh

Cầu vượt Amata ùn tắc kéo dài, ô tô di chuyển từng mét. Ảnh: Hoàng Anh

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến hơn 8h15, giao thông qua khu vực vẫn ùn tắc, nhiều ô tô chuyển hướng đi vào các tuyến đường dân sinh để tránh kẹt xe, khiến các tuyến này cũng rơi vào tình trạng quá tải.