Tây Ninh

XEM CLIP:

Chiều 28/5, Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) đang phối hợp với lực lượng CSGT khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày.

Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Ng. E. (52 tuổi) điều khiển xe máy chở theo em gái là Nguyễn Thị Tr. (50 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Lợi, Tây Ninh) lưu thông hướng từ TPHCM về ngã ba Đức Hòa. Khi đến khu vực có đèn tín hiệu giao thông, bà Ng. E. chủ động dừng xe chờ đèn.

Khi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh, bà Ng. E. bắt đầu cho xe máy di chuyển chậm để chuẩn bị rẽ sang đường. Đúng lúc này, xe tải BKS 50H-900.xx do tài xế Đặng Thành T. (43 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy cùng chiều vượt lên cán qua.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MĐ

Cú va chạm khiến hai chị em bà Ng. E. ngã văng xuống đường, bị cuốn vào gầm xe và kéo lê nhiều mét. Nạn nhân sau đó bị bánh xe tải cán qua, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Đặng Thành T. đã đến trụ sở Công an xã Đức Hòa trình báo.

Tại hiện trường, người thân của hai nạn nhân không kìm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn. Họ nghẹn ngào cho biết, sáng nay hai chị em bà E. chở nhau đi khám bệnh, trên đường về nhà thì tai nạn bất ngờ ập đến.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.