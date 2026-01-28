Ngày 28/1, trao đổi với PV VietNamNet, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.H

Theo nhân chứng tại hiện trường, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h40 cùng ngày. Thời điểm này, ô tô con mang biển kiểm soát 29E-580.XX do nam tài xế (chưa xác định danh tính) điều khiển đang đỗ trước số nhà 37 phố Khâm Thiên.

Sau đó, ô tô bất ngờ đi lùi đến trước số nhà 53 phố Khâm Thiên và va chạm với 2 phụ nữ vừa dắt xe máy từ vỉa hè xuống.

Nhiều người giúp sức nhấc ô tô lên để cứu người bị nạn. Ảnh: H.M

“Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại, cùng nhau khiêng ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt dưới gầm xe”, nhân chứng cho biết.

Cú va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám điều tra, làm rõ.