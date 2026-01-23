Chiều 23/1, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Theo đó, hồi 8h cùng ngày, tại nút giao Láng - Yên Lãng (phường Đống Đa), Thiếu tá Đào Xuân Trường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, trong lúc làm nhiệm vụ đã nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế xe ô tô biển kiểm soát 20F-004.XX về việc trên xe có sản phụ đang chuyển dạ, cần nhanh chóng đến bệnh viện.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Thiếu tá Đào Xuân Trường đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đề nghị Trung tâm điều khiển giao thông hỗ trợ kích hoạt hệ thống “làn sóng xanh”, tạo điều kiện ưu tiên cho phương tiện di chuyển.

Thiếu tá CSGT dùng xe máy dẫn đường cho ô tô chở sản phụ vào bệnh viện.

Ảnh: CACC

Nhờ được lực lượng CSGT dẫn đường, hỗ trợ dọc lộ trình, xe chở sản phụ đã đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kịp thời và an toàn. Sản phụ được các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

Đại diện gia đình sản phụ cho biết, chị T.T.H.A. (SN 1998, trú tại Hà Nội) trước đó được bác sĩ chẩn đoán ngôi thai ngược, có dấu hiệu vỡ ối, phải đưa ngay vào bệnh viện để xử lý kịp thời. Do di chuyển vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông nên gia đình rất lo lắng. Rất may, lực lượng CSGT đã hỗ trợ dẫn đường kịp thời, giúp chị T.T.H.A. vào viện an toàn.