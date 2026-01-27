Chiều 27/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt đối với tài xế Nguyễn Văn H. (trú tại Hà Nội) về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số..

Hình ảnh ô tô do anh H. điều khiển có biển kiểm soát phía sau bị bùn đất che lấp.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/1, anh H. điều khiển ô tô biển kiểm soát 30M-246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32. Khi đến khu vực xã Đan Phượng, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe kiểm tra do biển kiểm soát phía sau bị bùn đất che lấp.

Tại thời điểm này, anh H. cho rằng hành vi trên chỉ bị xử phạt 900 nghìn đồng nên yêu cầu lập biên bản và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Đến sáng 27/1, tại trụ sở công an, anh H. thừa nhận 4 ngày trước có đi Thanh Hóa gặp mưa, bùn đất bám kín đuôi xe. Dù biết biển số bị che lấp nhưng do bận việc nên chưa kịp rửa. Sau khi được giải thích, tài xế đã nhận thức được hành vi vi phạm.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, lực lượng chức năng không xử phạt trường hợp biển số bị bụi bẩn tạm thời. Tuy nhiên, các trường hợp bùn đất bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch sẽ bị xử lý nghiêm.