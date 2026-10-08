Xe ô tô điện vận hành êm và gần như không có tiếng động cơ, chính sự yên tĩnh này có thể là cảm giác khác biệt lớn nhất đối với người dùng so với khi đi xe xăng dầu.

Theo The Sun, xe điện cung cấp cho não bộ ít tín hiệu âm thanh hơn để nhận biết thời điểm xe tăng tốc hoặc giảm tốc. Trong khi đó, tiếng động cơ, độ rung và thay đổi vòng tua trên xe xăng, dầu giúp hành khách phần nào dự đoán được chuyển động của xe.

William Emond, chuyên gia về chứng say xe tại Đại học Công nghệ Belfort-Montbéliard (Pháp), cho rằng những người đã quen với xe sử dụng động cơ đốt trong thường dựa vào các tín hiệu như vòng tua máy, độ rung và mô-men xoắn để nhận biết chuyển động.

Khi chuyển sang xe điện, đây có thể là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với não bộ và cần thời gian thích nghi.

Một yếu tố khác được cho là liên quan đến cách xe điện giảm tốc. Khả năng phanh tái sinh khiến xe có thể giảm tốc ngay khi người lái nhả chân ga. Cảm giác tăng tốc hoặc phanh sẽ rõ rệt hơn với người ngồi trên xe.

Bác sĩ thần kinh Nicholas Hac, thuộc Northwestern Medicine ở Chicago (Mỹ), cho biết trung bình mỗi tháng chỉ có 2 người sử dụng xe điện được đưa đến khám vì triệu chứng say xe. Tuy nhiên hoàn toàn chưa có nghiên cứu nào khẳng định đi xe điện thực sự say xe nhiều hơn xe xăng, dầu.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể đơn giản là người lái và hành khách chưa quen với một kiểu chuyển động mới. Khi sử dụng xe điện thường xuyên hơn, não bộ có thể dần thích nghi với việc chiếc xe vận hành gần như không phát ra tiếng động cơ và có đặc tính tăng, giảm tốc khác biệt.

(Theo The Sun)

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