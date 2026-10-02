Stellantis vừa được cấp bằng sáng chế cho hệ thống có thể tách rời bộ pin cao áp khỏi ô tô điện khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đáng chú ý, sau khi bỏ lại khối pin có nguy cơ quá nhiệt hoặc cháy, chiếc xe vẫn có thể tự di chuyển đến vị trí an toàn.

Một giải pháp nghe như trong phim khoa học viễn tưởng vừa xuất hiện trong hồ sơ sáng chế của Stellantis: ô tô điện có thể chủ động loại bỏ bộ pin cao áp khi gặp sự cố, thay vì chỉ tìm cách kiểm soát nhiệt độ hoặc ngăn cháy lan.

Theo Carscoops, bằng sáng chế mang tên "Hệ thống tháo lắp nhanh pin cao áp cho xe hơi” được Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) công bố ngày 17/9/2026. Đơn đăng ký do FCA US, công ty thuộc tập đoàn Stellantis, nộp và được ghi nhận là đơn vị sở hữu.

Ô tô điện có thể tách pin như thằn lằn

Ý tưởng này hướng đến những tình huống bộ pin cao áp bị hư hỏng, quá nhiệt hoặc có nguy cơ xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, dẫn đến cháy. Đây là một trong những vấn đề an toàn mà các nhà sản xuất xe điện phải tính đến trong quá trình phát triển sản phẩm.

Thay vì giữ nguyên bộ pin trên xe, hệ thống được đề xuất sẽ ngắt kết nối điện, đồng thời giải phóng liên kết cơ khí để tách hẳn bộ pin khỏi thân xe. Sau đó, phương tiện có thể sử dụng nguồn điện áp thấp để di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo mô tả trong hồ sơ sáng chế, hệ thống có thể được kích hoạt thông qua các công tắc bố trí ở nhiều vị trí, chẳng hạn trong khoang cabin hoặc khu vực cốp xe. Thiết kế này cho phép người ngồi trong xe hoặc người ở bên ngoài kích hoạt cơ chế tháo pin trong trường hợp cần thiết.

Các phương án được đề cập bao gồm cơ cấu giúp những bộ phận liên kết trượt ra xa nhau và các cơ chế giải phóng bằng thiết bị kích hoạt dạng pháo hoa. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi hệ thống không chỉ ngắt nguồn điện mà còn phải giải phóng khối pin vốn được cố định chắc chắn vào kết cấu xe.

Sau khi bộ pin cao áp được tách rời, hệ thống điều khiển có thể ra lệnh cho động cơ đưa phương tiện di chuyển khỏi vị trí nguy hiểm bằng nguồn điện áp thấp 12V.

Tuy nhiên, bằng sáng chế chưa làm rõ chiếc xe có thể di chuyển bao xa, duy trì tốc độ như thế nào hoặc liệu giải pháp này có thể áp dụng trên những cấu hình hệ truyền động cụ thể nào. Khả năng vận hành thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế động cơ, bộ điều khiển và cách hệ thống điện áp thấp được tích hợp.

Từ ý tưởng trên giấy đến ô tô thương mại vẫn còn khoảng cách

Dù có cách tiếp cận khác thường, hệ thống của Stellantis vẫn đang ở cấp độ bằng sáng chế. Việc được công bố hoặc cấp bằng sáng chế không đồng nghĩa công nghệ chắc chắn sẽ được đưa lên xe thương mại. Theo các chuyên gia, nếu được phát triển thành sản phẩm thực tế, giải pháp này sẽ phải giải quyết hàng loạt bài toán kỹ thuật.

Bộ pin cần được tách ra trong thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho người trên xe và lực lượng cứu hộ. Cơ chế giải phóng cũng phải tránh gây hư hại cho những bộ phận quan trọng khác, đồng thời bảo đảm phương tiện không mất kiểm soát sau khi pin bị tháo rời.

Đặc biệt, việc sử dụng nguồn điện 12V để duy trì chuyển động cần được làm rõ về công suất và giới hạn vận hành. Đây vốn là nguồn điện áp thấp phục vụ các hệ thống điện phụ trợ trên ô tô; khả năng cung cấp năng lượng cho hệ truyền động sẽ phụ thuộc vào kiến trúc cụ thể mà nhà sản xuất phát triển.

Vì vậy, chưa thể khẳng định giải pháp này sẽ giúp ô tô điện tự thoát khỏi mọi tình huống cháy pin. Dù vậy, bằng sáng chế cho thấy các nhà sản xuất đang tìm kiếm những phương án mới nhằm ứng phó với sự cố pin cao áp, bên cạnh các giải pháp quen thuộc như quản lý nhiệt, cách ly điện và bảo vệ kết cấu bộ pin.

(Theo Carscoops)

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