Loại đèn LED siêu sáng được lắp đặt trước đầu xe, gây hiện tượng “mù tạm thời” cho tài xế đi chiều ngược lại.

Theo ghi nhận của phóng viên trên Quốc lộ 6, đoạn gần Bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa) vào thời điểm 20h, dù khu vực này có đèn đường và đông dân cư, nhiều tài xế ô tô tải vẫn bật hai đèn LED siêu sáng.

Đáng chú ý, nhiều ô tô còn được lắp đặt cùng lúc nhiều loại đèn LED, từ đèn siêu sáng đến các dải đèn trang trí, khiến người đối diện vừa bị “mù tạm thời”, vừa khó phân biệt loại phương tiện đang đi đến.

Tương tự, trên tuyến phố Phúc La (đoạn qua Khu đô thị Xa La, phường Hà Đông), nhiều ô tô lắp đèn LED siêu sáng đi thành đoàn gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Anh Cao Tuấn Đạt (trú tại xã Bình Minh, Hà Nội) cho biết, ánh sáng từ các ô tô lắp đèn LED siêu sáng còn chiếu vào gương xe chạy cùng chiều rồi phản chiếu vào mắt tài xế khiến họ khó quan sát khi tham gia giao thông.

“Có lúc tôi chỉ muốn nhắm mắt lại vì không thể nhìn rõ phía trước. Một số xe tải còn sử dụng còi hơi khiến người tham gia giao thông rất mất tập trung”, anh Đạt chia sẻ.

Tại các tuyến đường không có dải phân cách giữa, khi gặp ô tô tải lắp đèn siêu sáng phía đối diện, các tài xế ô tô con hoặc người lái xe máy như "mù tạm thời".

Tại Đại lộ Thăng Long (đoạn qua phường Từ Liêm), không chỉ có ô tô tải độ đèn mà các xe khách đường dài cũng sử dụng đèn LED siêu sáng.

Ở các tuyến đường ngoại thành như Quốc lộ 21B (đoạn qua xã Thanh Oai) cũng có tình trạng tương tự, hàng loạt ô tô độ đèn LED siêu sáng "vô tư" lưu thông.