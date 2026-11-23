AUSTRALIA - Sau 5 ngày tìm cách đưa chiếc ô tô mắc lầy ra khỏi đường rừng nhưng bất thành, một người đàn ông 55 tuổi quyết định bỏ xe đi tìm sự giúp đỡ. May mắn, cảnh sát đã phát hiện ông nhờ ánh lửa trại giữa đêm tối.

Theo ABC News ngày 22/11, một người đàn ông 55 tuổi đã được cảnh sát giải cứu sau nhiều ngày bị kẹt lại bởi ô tô mắc lầy trong khu vực rừng núi hẻo lánh thuộc Vườn quốc gia Grampians, phía tây bang Victoria, Australia.

Trước đó, người đàn ông lái ô tô đi cắm trại vào cuối tuần nhưng không thông báo với bất kỳ ai về hành trình của mình. Đến ngày 16/11, chiếc xe bất ngờ bị sa lầy trên một tuyến đường mòn hẻo lánh, nằm ở phía nam khu cắm trại Mount Thackeray.

Khu vực này có địa hình hiểm trở, nhiều đoạn dốc và đường đi bộ được xếp vào loại khó, trong khi việc tiếp cận bằng ô tô cũng không dễ dàng.

Suốt 5 ngày sau đó, người đàn ông tìm mọi cách đưa chiếc xe ra khỏi bùn nhưng không thành công. Cuối cùng, ông quyết định bỏ lại phương tiện, để một mảnh giấy ghi chú trên xe rồi đi bộ tìm kiếm sự giúp đỡ.

Một người đàn ông 55 tuổi đã được tìm thấy còn sống sau 5 ngày mắc kẹt trong Vườn quốc gia Grampians. ( ABC News: Lauren Day )

Chiều 21/11, một nhóm người đi xe địa hình 4 bánh tình cờ phát hiện chiếc ô tô bị bỏ lại giữa rừng. Nhận thấy sự bất thường, họ lập tức thông báo cho cảnh sát.

Trung sĩ Kim Talbot, thuộc lực lượng cảnh sát Hamilton, cho biết sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tiến hành xác minh thông tin về chiếc xe và liên hệ với người thân của chủ phương tiện.

Qua trao đổi, cảnh sát được biết chiếc ô tô thuộc sở hữu của chị gái người đàn ông và đã được ông mượn để đi cắm trại. Người phụ nữ cho biết không liên lạc với ông kể từ ngày 12/11, nhưng trước đó gia đình không phát hiện dấu hiệu bất thường nào để phải lo ngại về sự an toàn của ông.

Sau khi xác định tình huống bất thường, cảnh sát huy động trực thăng tham gia tìm kiếm.

Đến khoảng 23h30 ngày 21/11, trong lúc bay qua khu vực rừng núi, lực lượng tìm kiếm phát hiện một đốm lửa trại giữa đêm tối. Khi tiếp cận vị trí này, cảnh sát tìm thấy người đàn ông đang ở cạnh đống lửa, cách nơi chiếc ô tô bị bỏ lại nhiều km.

Theo cảnh sát, người đàn ông đã đi về phía bắc, tiến sâu vào khu vực rừng rậm mà không biết mình đang được tìm kiếm. Điện thoại của ông đã tắt, trong khi nguồn lương thực, vật dụng tiếp tế mang theo cũng đã cạn kiệt.

Thời điểm được tìm thấy, người đàn ông vẫn tỉnh táo, nhưng đói và có biểu hiện giảm nhẹ đường huyết. Ông sau đó được đưa đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Trung sĩ Kim Talbot nhận định người đàn ông đã rất may mắn khi được tìm thấy kịp thời. Nếu nhóm người đi xe địa hình không phát hiện chiếc ô tô bị bỏ lại, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Từ vụ việc trên, cảnh sát Australia khuyến cáo người dân cần thông báo cho gia đình hoặc bạn bè về địa điểm dự kiến đến, hành trình di chuyển và thời gian trở về trước khi thực hiện những chuyến đi tới khu vực rừng núi hẻo lánh.

Đặc biệt, trung sĩ Kim Talbot nhấn mạnh rằng khi gặp sự cố khi lái xe, người lái không nên tự ý rời bỏ phương tiện. Trong vụ việc này, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc ô tô trước khi tìm thấy người đàn ông. Nếu ông ở lại gần xe, công tác tìm kiếm có thể thuận lợi hơn.

Bài học khi lái ô tô vào rừng và xử lý tình huống sa lầy

Về kỹ năng lái xe nói chung, các chuyên gia lái xe an toàn đều khuyến cáo, khi di chuyển trên đường đất hoặc đường rừng, tài xế cần quan sát kỹ địa hình, tránh đi vào những đoạn bùn lầy không xác định được độ sâu, đặc biệt khi sử dụng xe không có khả năng vượt địa hình phù hợp.

Nếu ô tô mắc lầy, tài xế không nên liên tục đạp mạnh chân ga khi bánh xe quay trơn. Thao tác này có thể khiến bánh xe đào sâu xuống bùn, làm tình trạng mắc kẹt nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, cần dừng xe, đánh giá vị trí bánh bị lún và sử dụng các dụng cụ hỗ trợ thoát lầy như tấm tạo độ bám, xẻng hoặc thiết bị cứu hộ phù hợp nếu có.

Khi không thể tự đưa xe ra khỏi vị trí mắc kẹt, người lái nên ưu tiên liên lạc với lực lượng cứu hộ, cung cấp tọa độ GPS hoặc vị trí cuối cùng xác định được. Nếu mất sóng điện thoại, cần kiểm tra khả năng sử dụng tính năng liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh nếu thiết bị hỗ trợ.

Trong trường hợp không có nguy hiểm trực tiếp tại vị trí mắc kẹt, việc ở lại gần ô tô thường an toàn hơn so với đi bộ vào khu vực xa lạ. Phương tiện có kích thước lớn, dễ được phát hiện từ trên không và có thể là nơi trú ẩn tạm thời.

Ngoài ra, với những chuyến đi dài qua vùng núi, rừng hoặc nơi ít dân cư, tài xế nên chuẩn bị nước uống, thực phẩm dự phòng, đèn pin, pin sạc, bản đồ ngoại tuyến và các vật dụng phát tín hiệu cứu hộ.

Theo ABC News

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