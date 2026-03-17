Gặp sự cố nghiêm trọng chỉ sau 1 tháng mua xe

Mua ô tô cũ vốn đã là một trong những quyết định nhiều áp lực. Với một bà mẹ 5 con tại bang Michigan (Mỹ), một giao dịch tưởng như bình thường lại biến thành trải nghiệm tồi tệ.

Nhân vật trong câu chuyện là Toria Clay, người gần đây rơi vào cảnh không còn phương tiện đi lại sau khi đại lý Wixom Motors, hiện đã đóng cửa vì phá sản, bị cáo buộc tự ý chỉnh sửa hợp đồng vay và giả mạo chữ ký của cô. Vụ việc được xem như lời cảnh báo đối với người mua xe cũ về những rủi ro từ các hình thức tài chính thiếu minh bạch.

Sự việc bắt đầu từ tháng 8/2025, khi Clay đến Wixom Motors để mua một chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại cho gia đình. Cô đồng ý mua chiếc Chevrolet Equinox đời 2019 với giá 14.000 USD (khoảng 350 triệu đồng). Tuy nhiên, rắc rối xuất hiện gần như ngay sau khi nhận xe.

Chỉ sau khoảng một tháng sử dụng, chiếc SUV gặp sự cố nghiêm trọng. “Toàn bộ hệ thống phanh bất ngờ mất tác dụng khi tôi đang đi đón con gái, trên xe còn có hai đứa trẻ khác”, Clay chia sẻ với kênh WDIV4.

Lo sợ, cô lập tức liên hệ với đại lý để được hỗ trợ nhưng phát hiện cơ sở này đã đóng cửa hoàn toàn.

Phát hiện hợp đồng bị làm giả

Trong bối cảnh xe hỏng và đại lý biến mất, Clay liên hệ với công ty tài chính cung cấp khoản vay. Đơn vị này cho biết họ không hề biết Wixom Motors đã ngừng hoạt động, đồng thời gửi lại bản hợp đồng đang lưu trữ.

Tại đây, Clay phát hiện số tiền vay cao hơn khoảng 5.000 USD (khoảng 125 triệu đồng) so với thỏa thuận ban đầu. Đáng chú ý, chữ ký điện tử trên hợp đồng cũng không phải của cô.

Theo xác nhận từ báo chí địa phương, bộ hồ sơ này được lập ngày 19/8/2025, tức ba ngày sau khi Clay hoàn tất giao dịch mua xe.

Do hợp đồng không còn giá trị pháp lý theo luật bang Michigan, cộng với việc chiếc xe cần chi phí sửa chữa lớn, Clay buộc phải đưa ra quyết định trả lại xe.

Chủ đại lý Wixom Motors cho biết việc đóng cửa diễn ra vào tháng 11/2025 do phá sản, nhưng hậu quả lại đổ dồn lên phía người tiêu dùng.

“Tôi chỉ muốn nói rằng việc làm đó thật đáng lên án và hoàn toàn không công bằng khi lợi dụng người khác theo cách này”, Clay bức xúc.

Từ vụ việc trên, các chuyên gia khuyến cáo người mua xe cần yêu cầu đầy đủ bản sao hợp đồng (bản giấy hoặc điện tử) trước khi rời đại lý.

Trong trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, người tiêu dùng cần nhanh chóng liên hệ cơ quan bảo vệ quyền lợi để được hỗ trợ.

Theo Motorbiscuit

