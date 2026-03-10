Hai chủ xe tại Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể nhằm vào General Motors (GM) sau khi chiếc Chevrolet Trax 2024 của họ gặp sự cố động cơ nghiêm trọng khi mới vận hành được 11.581 dặm (khoảng 18.600 km). Nguyên đơn cho rằng động cơ tăng áp dung tích 1.2L của hãng tồn tại lỗi thiết kế.

Theo nội dung đơn kiện, Samantha Cook đang lái chiếc Trax thì bảng điều khiển bất ngờ hiển thị cảnh báo giảm công suất động cơ. Chỉ ít phút sau, xe mất lực kéo và chết máy giữa đường, đồng thời phát ra tiếng kêu lớn từ khoang động cơ.

Khi đưa xe đến đại lý kiểm tra, Samantha Cook được thông báo thanh truyền bên trong động cơ đã bị gãy. Giải pháp duy nhất là phải thay toàn bộ động cơ mới.

Nguyên đơn Samantha Cook cùng Donna Cook cho rằng lỗi này không phải trường hợp cá biệt mà liên quan đến dòng động cơ tăng áp 1.2L 3 xi-lanh mà GM đang sử dụng trên nhiều mẫu xe.

Hãng xe GM bị kiện sau khi Chevrolet Trax mới chạy hơn 18.000 km đã hỏng động cơ.

Động cơ này hiện được lắp trên một số mẫu xe bán tại Mỹ từ năm 2024 như Buick Encore, Buick Envista, Chevrolet Trailblazer và Chevrolet Trax.

Theo phía nguyên đơn, GM bị cáo buộc đã che giấu các vấn đề kỹ thuật liên quan đến dòng động cơ xăng 3 xi-lanh mang mã RPO LIH hoặc LBP.

Trang CarComplaints cho biết, các biểu hiện thường gặp của lỗi động cơ 1.2L turbo gồm tiếng va đập cơ khí bất thường và hiện tượng xe mất công suất.

Trong trường hợp nghiêm trọng, thanh truyền có thể xuyên thủng thân động cơ, khiến dầu và các chất lỏng rò rỉ ra ngoài, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy xe.

Theo quy trình tố tụng tại Mỹ, khi vụ kiện bước vào giai đoạn “discovery” (thu thập chứng cứ), hai bên sẽ phải trao đổi thông tin, tài liệu và nhân chứng liên quan trước khi ra tòa. Các nguyên đơn kỳ vọng giai đoạn này sẽ giúp làm rõ những vấn đề kỹ thuật bên trong động cơ.

Đơn kiện cho rằng quá trình điều tra có thể chứng minh các chi tiết bên trong động cơ, hệ thống bôi trơn và cấu trúc đúc kim loại được thiết kế hoặc sản xuất không đúng tiêu chuẩn, dẫn tới hàng loạt sự cố như hỏng bạc đạn (vòng bi), gãy thanh truyền, thiếu dầu bôi trơn hoặc rò rỉ dầu.

Ngoài ra, phía nguyên đơn cũng cáo buộc GM đã biết về nguy cơ hỏng hóc sớm của động cơ này từ năm 2022 hoặc sớm hơn, bao gồm các lỗi như hư hại bạc đạn, gãy thanh truyền, rò rỉ dầu, mất lực kéo và nguy cơ cháy xe.

Đơn kiện còn cho rằng mức độ nghiêm trọng của lỗi động cơ khiến việc thay thế trở nên khó khăn, dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung động cơ thay thế trong nhiều tháng.

Điều này khiến nhiều xe thuộc diện bị lỗi phải nằm chờ sửa chữa trong thời gian dài và không thể vận hành.

Thậm chí, nguyên đơn cáo buộc GM đã hướng dẫn các đại lý trấn an khách hàng rằng xe vẫn “hoạt động bình thường” hoặc “đúng theo thiết kế”, dù thực tế xe gặp vấn đề về hiệu suất.

Theo đơn kiện, GM được cho là đã nhận được số lượng lớn báo cáo sự cố từ các đại lý nhưng vẫn chưa đưa ra biện pháp xử lý triệt để đối với dòng động cơ này.

Theo Motorbiscuit

