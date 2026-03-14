Mới đây, chuyên trang về xe Motorbiscuits đã dẫn lại bài đăng của người dùng mạng Jared Adrian George chia sẻ về sự cố một chiếc siêu xe đắt tiền Chevrolet Corvette C8 suýt rơi khỏi cầu nâng. Đây có lẽ là cảnh tượng mà bất kỳ chủ xe thể thao nào cũng không muốn nhìn thấy khi mang “xế cưng” đến gara để bảo dưỡng định kỳ.

Đoạn video cho thấy sự cố xảy ra trong xưởng sửa chữa, khi chiếc Chevrolet Corvette C8 màu trắng bị nghiêng trên cầu nâng hai trụ, buộc thợ phải gọi xe cứu hộ hạng nặng đến hỗ trợ.

Trong video, phần đầu xe chĩa thẳng lên trần nhà, trong khi đuôi xe "trĩu xuống" sát mặt sàn, khiến chiếc Corvette trông như sắp trượt khỏi bệ đỡ của cầu nâng và sẽ rơi xuống nền bê tông bất cứ lúc nào.

Để tránh xảy ra tai nạn nghiêm trọng, gara buộc phải áp dụng biện pháp khẩn cấp. Một xe cứu hộ cỡ lớn của hãng US Towing được điều thẳng vào khu vực sửa chữa. Cần cẩu và tời kéo của xe cứu hộ được móc vào phần đuôi chiếc Corvette nhằm tránh để xe tiếp tục nghiêng và rơi khỏi cầu nâng.

Trong khi đó, nhiều thợ máy cùng nhân viên cứu hộ đứng xung quanh chiếc xe, phối hợp tính toán phương án hạ xe xuống mặt đất một cách an toàn, tránh gây hư hại nghiêm trọng cho khung sườn và thân vỏ của xe.

Đoạn video không cho biết chính xác nguyên nhân khiến xe rơi vào tình trạng nguy hiểm này, nhưng được xem là lời cảnh báo cho các gara.

Nhiều bình luận cho rằng, kể từ khi Chevrolet chuyển động cơ từ phía trước sang đặt giữa, ngay sau ghế lái từ đời 2020, trọng tâm của xe thay đổi đáng kể. Phần đuôi xe trở nên nặng hơn nhiều so với các thế hệ Corvette trước đây nên tình trạng như trong video được xem là vấn đề khá phổ biến với thế hệ C8 của Corvette.

Nếu thợ sửa xe quen thao tác với các mẫu Corvette động cơ đặt trước và đặt tay nâng theo vị trí truyền thống, phần đuôi nặng của C8 có thể dẫn tới sự mất cân bằng, khiến xe nghiêng, trượt khỏi cầu năng xuống và rơi xuống mặt sàn.

Theo Motorbiscuit

Theo nhiều chuyên gia kỹ thuật, nhà sản xuất thậm chí đã cung cấp sơ đồ vị trí nâng xe cụ thể và yêu cầu sử dụng các miếng đệm nâng chuyên dụng để đảm bảo an toàn khi đưa chiếc Corvette C8 lên cầu.

May mắn là trong sự cố lần này, nhờ quyết định nhanh chóng đưa xe cứu hộ vào hỗ trợ, chiếc Corvette nhiều khả năng đã tránh được cú rơi có thể gây thiệt hại rất lớn.