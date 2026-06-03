Gần nửa chặng đường của năm 2026 đã trôi qua nhưng thị trường ô tô Việt Nam vẫn chưa cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt. Sức mua toàn thị trường duy trì ở mức thấp, buộc các hãng xe và đại lý phải liên tục tung ra các gói ưu đãi lớn để “giữ nhịp” doanh số.

Bước sang đầu tháng 6, cuộc đua giành thị phần giữa các “ông lớn” như Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Hyundai hay KIA vẫn tiếp diễn với mức giảm giá sâu chưa từng thấy. Không khó để thấy các hãng xe và đại lý đang phải "cắt máu" nhằm thu hút người dùng.

Honda City đang được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ nhằm đòi lại vị thế đã mất từ tay Mazda2. Ảnh: Honda

Ở nhóm xe Nhật Bản, Honda áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu sedan cỡ B Honda City, qua đó kéo giá lăn bánh thực tế xuống chỉ còn khoảng 450-510 triệu đồng, tùy địa phương và phiên bản. Động thái này được xem là cần thiết trong bối cảnh doanh số City liên tục đi xuống và đã để Mazda2 vượt mặt trong hai tháng gần đây.

Không chỉ City, các mẫu xe gầm cao như Honda HR-V và Honda BR-V cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị ưu đãi dao động từ 40-60 triệu đồng, giúp Honda cải thiện sức cạnh tranh ở các phân khúc đang “nóng”.

Phía Toyota cũng không đứng ngoài cuộc. Hãng xe Nhật Bản triển khai hàng loạt gói kích cầu cho các mẫu xe mới chủ lực như Toyota Vios, Toyota Yaris Cross, Toyota Avanza Premio và Toyota Veloz Cross. Trong đó, Vios và Yaris Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và được trừ thẳng vào giá niêm yết, tương đương mức giảm từ 33-37 triệu đồng.

Toyota Veloz đã không thể duy trì sức bán tốt trong tháng 5 khi chỉ đạt 797 xe. Ảnh: Đại lý Toyota

Riêng bộ đôi MPV Avanza Premio và Veloz Cross tiếp tục được hỗ trợ 100% trước bạ, giúp người mua tiết kiệm từ 65-75 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Đáng chú ý, tháng 5, doanh số Veloz Cross chỉ đạt 797 xe. Việc Toyota tiếp tục dồn lực cho nhóm MPV cho thấy hãng quyết tâm giành lại thị phần trong phân khúc được xem là “xương sống” của thị trường ô tô Việt.

Khác với cách làm của Honda hay Toyota, Mazda lựa chọn chiến hạ mặt bằng giá niêm yết ở các phiên bản mới. Các mẫu xe như Mazda3, Mazda CX-5 và Mazda CX-8 có giá thấp hơn trước.

Mazda CX-8 trở thành là mẫu xe SUV cỡ D giá rẻ nhất thị trường. Ảnh: Đại lý Mazda

Cụ thể, Mazda3 bổ sung phiên bản 1.5 Deluxe giá 569 triệu đồng, thấp hơn bản cũ 30 triệu đồng.

Trong khi đó, Mazda CX-5 “phá đáy” phân khúc khi giá khởi điểm chỉ còn 699 triệu đồng, thấp hơn trước đây 50 triệu đồng. Đáng nói, toàn bộ xe áp dụng mức giá mới đều là VIN 2026, không phải xe tồn kho.

Một thương hiệu Nhật Bản khác là Mitsubishi cũng duy trì các chương trình hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ suốt nhiều tháng liên tiếp, quy đổi giá trị từ 35-85 triệu đồng. Mẫu xe "gà đẻ trứng vàng" Mitsubishi Xpander tiếp tục là cái tên được ưu đãi mạnh tay nhất nhằm giữ vững vị thế “vua doanh số” trước sức ép ngày càng lớn từ Toyota Veloz Cross.

Hyundai Santa Fe hiện đang được giảm tới 220 triệu đồng tại các đại lý. Ảnh: Ngô Minh

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai Santa Fe vẫn là mẫu xe được giảm giá cao nhất, lên tới 220 triệu đồng, sau khi Palisade bị rút khỏi danh sách ưu đãi. Các mẫu xe phổ thông như Hyundai Grand i10, Accent, Stargazer, Creta và Tucson cũng được hỗ trợ mạnh, giúp người mua tiết kiệm từ 50-107 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Trong khi đó, KIA ưu đãi cao nhất là khoảng 70 triệu đồng, áp dụng cho mẫu MPV 7 chỗ cỡ lớn KIA Carnival. Mẫu KIA Seltos được giảm tiền mặt 10-55 triệu đồng tùy phiên bản.

Riêng xe VIN 2025, các đại lý sẵn sàng giảm sâu thêm 40-60 triệu đồng để xả hàng tồn, đưa giá Seltos thực tế xuống còn khoảng 519-659 triệu đồng. Ngoài ra, KIA Soluto, Carens và Sonet cũng lần lượt được giảm từ 26-40 triệu đồng.

Mức ưu đãi cao nhất của KIA là khoảng 70 triệu đồng, áp dụng cho mẫu MPV 7 chỗ cỡ lớn Carnival. Ảnh: Thaco

Với mặt bằng ưu đãi sâu và trải rộng hầu hết các phân khúc, bức tranh thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn nhiều gam màu trầm bởi các hãng buộc phải “cắt máu” để kích cầu và giành giật từng điểm thị phần.

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