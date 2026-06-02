Thực tế tại Việt Nam cho thấy, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa ô tô ngày càng tăng. Trung bình mỗi năm, một chủ xe có thể phải chi từ 15-25 triệu đồng cho các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ để giữ xe vận hành ổn định, chưa kể các hỏng hóc phát sinh bất ngờ.

Trong bối cảnh đó, tâm lý tiết kiệm được chỗ nào hay chỗ đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia kỹ thuật, với một số hạng mục quan trọng, các chuyên gia khuyến cáo nên thay theo cặp để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro và hạn chế phát sinh chi phí lớn hơn về sau.

Dưới đây là 4 bộ phận ô tô mà chủ xe Việt nên cân nhắc thay thế đồng thời theo cặp để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng.

Đèn pha

Đèn pha là trang bị an toàn cơ bản nhưng lại thường bị xem nhẹ. Khi một bên đèn pha bị cháy, nhiều người chỉ thay bóng hỏng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hai bóng đèn thường có tuổi thọ tương đương nhau. Nếu một bên đã hết vòng đời, bóng còn lại cũng khó có thể hoạt động bền bỉ thêm bao lâu.

Việc sử dụng hai bóng đèn có độ sáng khác nhau không chỉ gây mất cân bằng ánh sáng, ảnh hưởng tầm nhìn của người lái mà còn có thể gây chói, nguy hiểm cho xe đối diện. Với nhiều mẫu xe hiện nay, việc thay bóng đèn pha khá phức tạp, thậm chí phải tháo cản trước.

Tại Việt Nam, chi phí thay bóng đèn pha phổ thông dao động từ khoảng 300.000 đến 3 triệu đồng/bóng, tùy loại halogen, LED hay Xenon và công thay. Thay cả hai bóng cùng lúc giúp đảm bảo ánh sáng đồng đều và tránh phải tháo lắp nhiều lần.

Lốp xe

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, ảnh hưởng lớn đến độ bám, khả năng phanh và độ ổn định của xe. Khi một lốp bị hỏng hoặc mòn nặng, nhiều trường hợp thợ sẽ khuyến nghị thay theo cặp, thậm chí thay cả bộ.

Với xe dẫn động cầu trước hoặc cầu sau, nếu lốp đã mòn trên 30%, việc chỉ thay một lốp mới sẽ khiến độ bám giữa hai bánh không đồng đều, dễ gây mất ổn định khi vào cua hoặc phanh gấp. Trong trường hợp này, nên thay ít nhất hai lốp cùng trục, ưu tiên lắp lốp mới ở trục sau.

Riêng xe dẫn động bốn bánh (AWD), nhiều hãng yêu cầu độ mòn giữa các lốp không được chênh lệch quá mức cho phép, nếu không có thể ảnh hưởng tới hệ truyền động, dẫn đến chi phí sửa chữa lên tới hàng chục triệu đồng.

Giá lốp ô tô tại Việt Nam hiện dao động từ khoảng 1-4 triệu đồng/chiếc với xe phổ thông, chưa tính công lắp đặt, cân bằng động. Dù chi phí ban đầu cao hơn, nhưng thay lốp theo cặp giúp xe vận hành an toàn và bền bỉ hơn.

Cần gạt mưa

Cần gạt mưa là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn khi trời mưa. Nếu cần gạt để lại vệt nước, kêu rít hoặc gạt không sạch, đó là dấu hiệu đã đến lúc thay mới.

Hai lưỡi gạt thường chịu tác động của môi trường giống nhau nên mức độ hao mòn gần như tương đương. Việc thay một lưỡi mới, một lưỡi cũ có thể khiến hiệu quả làm sạch không đồng đều, ảnh hưởng tầm nhìn người lái.

Tại Việt Nam, giá lưỡi gạt mưa phổ thông dao động từ 150.000 đến 600.000 đồng/chiếc. Thay cả cặp không quá tốn kém nhưng sẽ đảm bảo kính lái được làm sạch đồng đều, tránh tình trạng một bên rõ – một bên mờ, đặc biệt nguy hiểm khi đi mưa lớn hoặc ban đêm.

Cảm biến oxy

Cảm biến oxy là bộ phận ít được chú ý nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tỷ lệ hòa khí, mức tiêu hao nhiên liệu và khí thải. Hầu hết xe hiện đại đều có nhiều cảm biến oxy đặt trước và sau bộ xúc tác.

Khi một cảm biến hỏng, cảm biến còn lại thường cũng đã suy giảm hiệu quả. Việc thay thế đồng bộ theo cặp giúp hệ thống hoạt động chính xác hơn, tránh tình trạng xe hao xăng, máy rung giật hoặc đèn "check engine" liên tục sáng.

Chi phí thay cảm biến oxy tại Việt Nam thường dao động từ 4-15 triệu đồng/cặp, tùy dòng xe và vị trí lắp đặt. Dù không rẻ, nhưng thay theo cặp sẽ giúp xe vận hành ổn định và tránh hỏng hóc phát sinh.

