Liên quan đến vụ xe đầu kéo quay đầu, chắn ngang cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, ngày 21/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đã lập biên bản xử phạt tài xế vi phạm.

Hình ảnh xe đầu kéo quay đầu trên cao tốc. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h59 ngày 20/4, tại Km26+300 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), xe đầu kéo mang BKS 60H-303.XX kéo theo rơ-moóc bất ngờ quay đầu ngay trên tuyến.

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy phương tiện gần như chắn ngang các làn đường trên cao tốc, buộc các xe phía sau phải dừng lại tránh né, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định người điều khiển phương tiện là anh T.X.C. (SN 1982, ngụ xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai).

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế C. giải thích do đi nhầm đường nên đã điều khiển xe quay đầu ngay trên cao tốc. "Qua sự việc lần này, tôi nhận thấy hành vi của mình là vi phạm luật giao thông đường bộ", anh C. nói.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý tài xế C. Ảnh: A.X

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản xử phạt tài xế với lỗi quay đầu xe trên đường cao tốc. Với hành vi này, tài xế sẽ bị xử phạt số tiền 30-40 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không thực hiện các hành vi dừng, đỗ, lùi xe, quay đầu xe trái quy định trên đường cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác.