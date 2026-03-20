Sáng 20/3, lãnh đạo UBND phường Thiên Trường cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.A

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h25 cùng ngày, tại Km102+200, khu vực ngã tư Quốc lộ 10 (giao giữa đường vào Khu công nghiệp Mỹ Trung và đường Paster – lối vào Bệnh viện Đa khoa Nam Định).

Thời điểm trên, ô tô tải BKS 17C-099.xx do ông Vũ Văn K. (55 tuổi, trú phường Kỳ Bá, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông trên QL10 theo hướng từ Hưng Yên đi Ninh Bình, đã va chạm với 3 xe máy, xe máy điện đi cùng chiều.

Các phương tiện gồm: xe Vision BKS 17B2-035.xx do chị Vũ Thị Đ. (40 tuổi, trú phường Phú Xuân, tỉnh Hưng Yên) điều khiển; xe SH Mode BKS 17B2-742.xx do chị Đinh Thị D. (39 tuổi) điều khiển và xe máy điện BKS 17MĐ2-154.xx do chị Trần Thị B.A. (19 tuổi, cùng trú xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Hậu quả, chị Đ. và chị B.A. tử vong tại chỗ; chị D. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.