Khoảng 16h ngày 28/2, xe ô tô đầu kéo mang BKS 30B-193.61 kéo theo rơ-móc 29RM-095.75 lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ ĐT479, hướng xã Nho Quan về xã Gia Viễn. Khi đến đoạn đường trên bất ngờ va chạm với xe ô tô con mang BKS 35A-27.XXX lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TN

Hậu quả khiến một người đàn ông tên T. (trú xã Nho Quan) ngồi bên đường tử vong. 2 người ngồi trên xe ô tô con bị thương, mắc kẹt trong xe. Người dân đã dùng xà beng, kìm phá cửa xe ô tô con đưa 2 người ra ngoài đi cấp cứu.

​Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh lộ ĐT479 giao nhau với đường dân sinh đoạn chạy qua thôn Mỹ Quế, xã Gia Tường (Ninh Bình).

​Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.