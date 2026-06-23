Toyota Hiace nguyên bản là mẫu xe thương mại dành cho thị trường Nhật Bản. Chiếc Toyota Hiace Grand Cabin độc đáo này hiện được rao bán thông qua sàn giao dịch Fourbie Exchange tại Pomona, California (Mỹ) với giá 17.995 USD (273 triệu đồng).

Chiếc xe van này được sản xuất năm 1994, sau khi nhập khẩu sang Mỹ đã được cải tạo thành một dạng mobihome (nhà di động) phục vụ những chuyến đi đường dài.

Dù đã 32 năm tuổi, nội thất xe được làm mới khá kỹ lưỡng. Khoang lái nổi bật với bộ ghế bọc da màu đỏ sẫm, đường chỉ khâu tinh tế cùng nhiều chi tiết ốp gỗ trang trí. Cụm điều khiển trung tâm cũng được nâng cấp với các hộc để cốc bằng kim loại, tạo cảm giác cao cấp hơn so với thiết kế nguyên bản.

Không gian phía sau mới là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Xe được trang bị tủ lạnh dung tích khoảng 40 lít, hệ thống điều hòa riêng, dàn loa giải trí và TV treo tường. Hàng ghế có thể gập phẳng để tạo thành giường ngủ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi khi di chuyển đường dài.

Đặc biệt, khoang hành lý phía sau đã được cải tạo hoàn toàn thành một phòng tắm mini khép kín. Khu vực này có cửa riêng, sàn lát gạch chống thấm, bồn rửa tay, tủ chứa đồ và vòi sen nước nóng. Đây là trang bị hiếm gặp ngay cả trên nhiều mẫu xe camper van chuyên dụng hiện nay.

Theo thông tin từ đơn vị bán xe, chiếc Hiace đã lăn bánh khoảng 271.000 km. Tuy nhiên, tình trạng kỹ thuật được cho là vẫn khá tốt nhờ được bảo dưỡng thường xuyên.

Trong vòng chưa đầy 10.000 km gần đây, xe đã được thay mới hàng loạt chi tiết quan trọng như dây đai cam, bơm nước, puly tăng đai, giá đỡ động cơ, bộ điều nhiệt, kim phun nhiên liệu và máy phát điện. Động cơ diesel hút khí tự nhiên dung tích 2.8L cũng được đánh giá vận hành ổn định.

Thực tế, mức giá đang được rao bán là 17.995 USD (273 triệu đồng) không hề rẻ đối với một mẫu xe van đã hơn ba thập kỷ lăn bánh, nhưng hệ thống tiện nghi "có một không hai", đặc biệt là phòng tắm tích hợp trên xe, được xem là yếu tố tạo nên sức hút riêng của chiếc Hiace này.

Xem ảnh của chiếc Toyota Hiace:

(Theo Carscoops)

Bạn có góc nhìn như thế nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!