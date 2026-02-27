Đây được xem là cam kết dài hạn của hệ thống trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường Anh ngữ chuẩn quốc tế cho học sinh trên phạm vi toàn quốc, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tư duy hội nhập và bản lĩnh học tập bền vững.

Trong chiến lược đồng hành cùng giáo dục Việt Nam năm 2026, Ocean Edu tiếp tục chú trọng các hoạt động chia sẻ giá trị cộng đồng và đầu tư nguồn lực cho giáo dục. Việc triển khai quỹ học bổng quy mô lớn không chỉ thể hiện tiềm lực tài chính ổn định mà còn khẳng định định hướng phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi học sinh được tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về ngôn ngữ lẫn kỹ năng tư duy.

Ocean Edu trao tặng học bổng “Vươn Cao Việt Nam” tới học sinh toàn quốc

“Vươn Cao Việt Nam” - Ghi nhận đa dạng nỗ lực học tập

Chương trình học bổng “Vươn Cao Việt Nam” được triển khai trên toàn hệ thống như một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động giáo dục đầu năm, hướng tới học sinh từ bậc mầm non đến lớp 12. Thay vì chỉ tập trung vào thành tích học tập, chương trình ghi nhận đa dạng những nỗ lực rèn luyện và sự tiến bộ cá nhân trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, nghệ thuật đến thể thao. Cách tiếp cận này phản ánh triết lý giáo dục nhân văn của Ocean Edu: mỗi học sinh đều có một hành trình riêng xứng đáng được trân trọng và khuyến khích.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở giá trị hỗ trợ thiết thực với các suất học bổng có mức ưu đãi lên tới 100% học phí, được áp dụng linh hoạt cho nhiều lộ trình đào tạo, từ tiếng Anh trẻ em đến luyện thi IELTS quốc tế. Thông qua đó, Ocean Edu mong muốn giảm bớt rào cản tài chính, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng và giúp học sinh tự tin hơn trên lộ trình phát triển cá nhân cũng như hội nhập toàn cầu.

Thông tin về chương trình học bổng “Vươn Cao Việt Nam”

Quỹ khuyến khích học tập dành cho học viên hệ thống

Bên cạnh các hoạt động hướng tới cộng đồng, Ocean Edu đồng thời triển khai quỹ học bổng nội bộ nhằm tiếp thêm động lực cho những học viên đang theo học tại hệ thống. Thông qua các kỳ đánh giá định kỳ, hoạt động ngoại khóa và kết quả thi chứng chỉ quốc tế, những học viên có sự tiến bộ nổi bật hoặc đạt thành tích cao sẽ được trao thưởng và hỗ trợ học tập.

Mô hình khuyến khích song song giữa cộng đồng và nội bộ cho thấy định hướng phát triển bền vững của Ocean Edu, không chỉ tập trung mở rộng quy mô mà còn chú trọng duy trì chất lượng và sự gắn bó lâu dài của người học.

Học viên Ocean Edu nhận khen thưởng từ quỹ “Thắp sáng tiềm năng Ocean Edu”

Ocean Edu - Cam kết đồng hành cùng thế hệ công dân toàn cầu

Sở hữu mạng lưới chi nhánh rộng khắp cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài có chuyên môn cao, Ocean Edu chú trọng xây dựng môi trường giao tiếp tự nhiên, khuyến khích tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21 trong từng giờ học. Những chương trình học bổng giá trị như “Vươn Cao Việt Nam” hay các quỹ khuyến khích học tập đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp học sinh hình thành nền tảng ngôn ngữ vững chắc và tư duy hội nhập sớm.

Thông qua việc duy trì và mở rộng các chương trình học bổng quy mô lớn, Ocean Edu tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng học sinh trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế - nơi các em không chỉ được trau dồi ngoại ngữ mà còn được nuôi dưỡng bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần học tập lâu dài.

Ocean Edu đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình trở thành công dân toàn cầu

Trong thời gian tới, hệ thống định hướng tiếp tục đầu tư cho các hoạt động học bổng và chương trình hỗ trợ giáo dục, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng học tập. Trên nền tảng đó, Ocean Edu không chỉ khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo ngoại ngữ uy tín, mà đang từng bước định hình vai trò như một tổ chức giáo dục đồng hành dài hạn cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Bích Đào