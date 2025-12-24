Mới đây, IELTS đưa ra thông tin chi tiết về mức độ ảnh hưởng bởi “sự cố kỹ thuật” diễn ra trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, khiến nhiều thí sinh nhận kết quả không chính xác.

IELTS cho biết “sự cố kỹ thuật nội bộ” này không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công an ninh mạng nào, chỉ ảnh hưởng tới chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu.

Trong đó, 63.216 bài thi bị điều chỉnh điểm, bao gồm cả những lượt thi lại một kỹ năng. Tổng cộng có 62.794 thí sinh trên thế giới bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Đa số trường hợp được điều chỉnh theo hướng tăng lên. Khoảng 2/3 số trường hợp không làm thay đổi tổng điểm, còn lại khoảng 1/3 tăng hoặc giảm điểm số khoảng 0.5.

Gần 59.000 bài thi IELTS được tăng điểm sau ‘sự cố kỹ thuật’. Ảnh minh họa

Cụ thể hơn, IELTS cho biết khoảng 93% số bài thi được điều chỉnh điểm (58.867 bài) có ít nhất một kỹ năng được tăng điểm. Còn lại 7% số bài (4.344 bài) có sự điều chỉnh giảm đối với một kỹ năng riêng lẻ.

Chỉ 5 trường hợp ghi nhận vừa có kỹ năng được tăng điểm, vừa có kỹ năng bị giảm điểm.

Điều này khiến cho 20.600 bài thi tăng 0.5 điểm tổng IELTS; 1.115 bài thi giảm 0.5 điểm tổng. Đặc biệt, trên toàn cầu có 2 bài thi tăng tới 1.0 điểm tổng.

Các đơn vị đồng tổ chức bài thi IELTS cho biết ngay khi phát hiện lỗi, họ đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân, mức độ tác động nhằm khắc phục hậu quả, đảm bảo không có thí sinh nào bị ảnh hưởng.

“Điểm số được điều chỉnh là điểm số cuối cùng. Phiếu điểm cũ của thí sinh sẽ không còn giá trị sử dụng. Nếu thí sinh cần tài liệu hỗ trợ hoặc thư giải thích cho các cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ”, đơn vị này cho biết.

Hiện tất cả các thí sinh bị ảnh hưởng đều đã được liên hệ và cung cấp điểm số sau điều chỉnh.

