Ngày 2/7, bác sĩ chuyên khoa II Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết ca bệnh trên vừa mới nhập viện.

Bệnh nhân mắc chứng tự kỷ, nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ. Gia đình cho biết người bệnh đã nuốt một chiếc bàn chải tuy nhiên hình ảnh chụp X-quang khiến cả ê-kíp cấp cứu ngỡ ngàng vì có nhiều dị vật khác trong dạ dày, gồm cả 1 vật chuôi nhọn.

Xác định nội soi lấy dị vật rất nguy hiểm do nhiều món có kích thước lớn và số lượng nhiều, việc lấy ra dễ gây rách thực quản. Bác sĩ Huy cùng đồng nghiệp buộc phải phẫu thuật mở dạ dày để "giải cứu" đường tiêu hóa cho bệnh nhân.

"Khi mở dạ dày người bệnh, chúng tôi đã lấy ra không chỉ 1 chiếc bàn chải mà bệnh nhân mới nuốt mà còn có 1 chiếc bàn chải cũ, dài, chuôi nhọn và 1 chiếc thìa inox", bác sĩ Huy cho hay.

Các dị vật được lấy ra khỏi dạ dày bệnh nhân. Ảnh: BSCC

Chia sẻ về ca bệnh này, bác sĩ Huy cho biết bệnh nhân mắc hội chứng Pica - rối loạn ăn uống khiến người bệnh thèm khát những thứ không phải là thực phẩm.

Thuật ngữ Pica xuất phát từ tên gọi con chim ác là (1 loài quạ khoang) có thói quen ăn tạp (côn trùng, ngũ cốc, trái cây, trứng, gà con, động vật gặm nhấm…).

Với người mắc chứng tự kỷ, mối nguy lớn nhất là họ thường có ngưỡng chịu đau rất cao hoặc khó khăn trong việc diễn đạt. Do đó, họ có thể đã nuốt dị vật từ nhiều ngày trước mà không hề kêu đau, cho đến khi xuất hiện biến chứng như thủng tạng rỗng (gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng), tắc ruột hay ngộ độc thì người nhà mới biết.

Bác sĩ Huy khuyến cáo, gia đình có người thân mắc chứng tự kỷ cần lưu ý rà soát môi trường sống, sử dụng bàn chải đánh răng loại silicon mềm hoặc có tay cầm to, ngắn, khó nuốt. Trong bữa ăn, họ ưu tiên dùng thìa nhựa dẻo loại tốt (khó bẻ gãy) và tuyệt đối thu dọn ngay sau khi sử dụng.

Gia đình cũng cần cất kỹ các vật nhỏ như pin, đồng xu, kim khâu trong tủ có khóa. Nếu người bệnh có nhu cầu nhai, hãy trang bị các loại "đồ chơi nhai" bằng silicon y tế chuyên dụng. Đây là cách an toàn để họ thỏa mãn cảm giác mà không gây hại...