Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét vừa được CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) công bố, ngoài các chỉ số tài chính, đơn vị kiểm toán đã nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.

Thứ nhất, Quốc Cường Gia Lai có khoản phải thu 74,3 tỷ đồng, là một phần giá trị thanh toán liên quan đến dự án Khu cao ốc căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong (tên thương mại Lavida Plus).

Theo đơn vị kiểm toán, tại bản án phúc thẩm ban hành ngày 3/4/2023, TAND cấp cao TPHCM tuyên: “Giao cho UBND TP giải quyết theo quy định pháp luật, nhưng trong quá trình giải quyết phải xem xét đảm bảo quyền lợi của các cư dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan”.

Tuy nhiên, đến nay UBND TP vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cho Quốc Cường Gia Lai tiếp tục triển khai dự án.

Dự án Lavida Plus của Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Hải Quân

Thứ hai, tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản ngắn hạn của Quốc Cường Gia Lai đạt 1.844,1 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn lên đến 3.814,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản nợ 2.782,8 tỷ đồng mà công ty phải hoàn trả để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan liên quan đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Nhà Bè, TPHCM.

“Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai”, đơn vị kiểm toán đánh giá.

Theo Quốc Cường Gia Lai, toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển mà công ty đã bàn giao cho Sunny Island (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đang bị cơ quan thi hành án lưu giữ.

Nếu Quốc Cường Gia Lai hoàn trả đủ số tiền 2.782,8 tỷ đồng, công ty sẽ nhận lại toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng và giấy tờ liên quan của dự án.

Ngày 3/7, Quốc Cường Gia Lai đã nộp tiếp 50 tỷ đồng cho Cục Thi hành án Dân sự TPHCM. Như vậy, đến nay công ty đã hoàn trả được 150 tỷ đồng.