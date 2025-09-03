Nợ ngắn hạn gấp đôi giá trị tài sản ngắn hạn cùng hàng ngàn tỷ đồng phải trả liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khiến Quốc Cường Gia Lai bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.
Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét vừa được CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) công bố, ngoài các chỉ số tài chính, đơn vị kiểm toán đã nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.
Thứ nhất, Quốc Cường Gia Lai có khoản phải thu 74,3 tỷ đồng, là một phần giá trị thanh toán liên quan đến dự án Khu cao ốc căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong (tên thương mại Lavida Plus).
Theo đơn vị kiểm toán, tại bản án phúc thẩm ban hành ngày 3/4/2023, TAND cấp cao TPHCM tuyên: “Giao cho UBND TP giải quyết theo quy định pháp luật, nhưng trong quá trình giải quyết phải xem xét đảm bảo quyền lợi của các cư dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan”.
Tuy nhiên, đến nay UBND TP vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cho Quốc Cường Gia Lai tiếp tục triển khai dự án.
Thứ hai, tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản ngắn hạn của Quốc Cường Gia Lai đạt 1.844,1 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn lên đến 3.814,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản nợ 2.782,8 tỷ đồng mà công ty phải hoàn trả để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan liên quan đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Nhà Bè, TPHCM.
“Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai”, đơn vị kiểm toán đánh giá.
Theo Quốc Cường Gia Lai, toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển mà công ty đã bàn giao cho Sunny Island (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đang bị cơ quan thi hành án lưu giữ.
Nếu Quốc Cường Gia Lai hoàn trả đủ số tiền 2.782,8 tỷ đồng, công ty sẽ nhận lại toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng và giấy tờ liên quan của dự án.
Ngày 3/7, Quốc Cường Gia Lai đã nộp tiếp 50 tỷ đồng cho Cục Thi hành án Dân sự TPHCM. Như vậy, đến nay công ty đã hoàn trả được 150 tỷ đồng.
Ông Cường “đô la” có thu nhập 14 triệu đồng/tháng
Về thu nhập của lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai, nửa đầu năm nay, người hưởng lương cao nhất là kế toán trưởng Phạm Hoàng Phương với mức thu nhập gần 36 triệu đồng/tháng. Xếp sau là bà Trương Thị Thêu, Thư ký Hội đồng quản trị, với 35 triệu đồng/tháng.
Ông Lại Thế Hà, Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai, có thu nhập 25 triệu đồng/tháng. Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường (còn được gọi là Cường “đô la”) nhận lương 14 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của công ty chỉ nhận thù lao tượng trưng, từ 3–5 triệu đồng/tháng.
Sau nửa năm ngồi 'ghế nóng' Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường đã cho công ty mượn 30 tỷ đồng. Lời hứa giải quyết khoản nợ 2.882 tỷ đồng cho công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa thực hiện được.