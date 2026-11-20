NAM PHI - Một nữ chủ xe 22 tuổi cho biết chiếc Omoda C5 bất ngờ chuyển sang số mo khi đang lưu thông, kéo theo tranh chấp với đại lý kéo dài 6 tháng và khoản phí xe thay thế 70.000 rand (khoảng 110 triệu đồng).

Renata Soobramoney, 22 tuổi, cho biết giấc mơ sở hữu ô tô riêng đã trở thành trải nghiệm căng thẳng kéo dài suốt 6 tháng sau khi chiếc Omoda C5 gặp sự cố tự chuyển về số mo khi đang chạy, khiến cô lo ngại nguy cơ tai nạn.

Theo IOL, Soobramoney mua chiếc xe khi mới 21 tuổi. Tuy nhiên, ngày 25/7/2026, trong lúc di chuyển trên đường Umgeni ở Durban, chiếc xe bất ngờ dừng lại và chuyển về số mo. Cô cho biết đã phải bấm nút phanh đỗ hơn 3 lần trước khi nghĩ đến việc quay video sự việc, trong khi phía trước và phía sau đều có phương tiện khác.

Sự cố khiến nữ tài xế lo sợ cho bản thân và những người đi cùng. Cô cho rằng nếu các tài xế xung quanh không kịp xử lý tình huống, vụ việc có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

“Sau khi xe của bạn tự động chuyển sang số mo và suýt gây tai nạn chết người không chỉ cho bạn mà còn cho cả hành khách phía trước và phía sau, bạn sẽ nghĩ trải nghiệm suýt chết đó là vấn đề tồi tệ nhất. Nhưng không, động cơ lại quyết định khác”, Soobramoney chia sẻ.

Theo nữ chủ xe, sau sự cố, cô nhiều lần liên hệ để được hỗ trợ, đến đại lý và trải qua quá trình giải quyết kéo dài. Đại lý cung cấp một chiếc xe khác để cô sử dụng tạm thời trong thời gian xử lý vấn đề.

Trong 6 tháng, Soobramoney cho biết cô đã đi khoảng 10.000km bằng chiếc xe thay thế. Đại lý sau đó yêu cầu cô thanh toán 70.000 rand (khoảng 110 triệu đồng) cho quãng đường sử dụng phương tiện này.

Cô thừa nhận đã di chuyển khá nhiều trong thời gian trên và cho rằng khoản phí tính theo quãng đường là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, Soobramoney không muốn phát sinh thêm gánh nặng tài chính trong lúc tranh chấp chiếc xe vẫn chưa được giải quyết.

Một phụ nữ 22 tuổi cho biết chiếc Omoda C5 của cô ấy tự động chuyển sang số mo khi đang lái xe, dẫn đến tranh chấp về chiếc xe, xe thay thế và khoản phí di chuyển lên tới 70.000 Rand.

Tranh chấp phí xe thay thế, hãng xe lên tiếng

Soobramoney cho biết cô từng tin tưởng thương hiệu Omoda khi quyết định mua xe, nhưng hiện cảm thấy hối tiếc về lựa chọn này. Cô cho rằng việc sử dụng xe thay thế là giải pháp giúp tránh phát sinh thêm áp lực tài chính trong thời gian chiếc xe gặp vấn đề.

Theo nữ khách hàng, ngân hàng sẽ hủy hợp đồng vay mua xe và hoàn trả các khoản trả góp cô đã thanh toán, cùng phí bảo hiểm. Tuy nhiên, cô cho rằng đại lý không muốn tiếp nhận thỏa thuận trả lại xe nếu cô chưa thanh toán khoản phí 70.000 rand cho quãng đường đã sử dụng xe thay thế.

Soobramoney đã đăng tải video kể lại sự việc trên mạng xã hội, đồng thời cho biết cô có video ghi lại sự cố chiếc xe tự chuyển về số mo. Cô chia sẻ câu chuyện nhằm cảnh báo người tiêu dùng về trải nghiệm của mình và cho rằng những lo ngại liên quan đến an toàn phương tiện cần được xem xét nghiêm túc.

Trước phản ánh của khách hàng, Omoda & Jaecoo Nam Phi xác nhận đã nắm được sự việc và liên hệ với Soobramoney để đề nghị hỗ trợ.

Đại diện hãng cho biết bộ phận dịch vụ khách hàng tại trụ sở đã nhận được thư từ của nữ khách hàng. Những phản ánh liên quan đến chiếc xe và yêu cầu của đại lý về việc hoàn trả xe thay thế tạm thời đang được hãng tìm hiểu.

Omoda & Jaecoo Nam Phi cũng cho biết chiếc xe dường như được mua từ một đại lý nằm ngoài mạng lưới đại lý ủy quyền. Hãng nói trước đó chưa nhận được thông báo về yêu cầu hỗ trợ của khách hàng và đang tìm hiểu thêm thông tin để xác định phương án xử lý.

Omoda C5 bị thu hồi tại Nam Phi vì lỗi trục sau

Vụ việc của Soobramoney diễn ra trong bối cảnh một số mẫu xe Omoda và Chery tại Nam Phi đang bị thu hồi do các lỗi liên quan đến an toàn.

Ngày 10/11, Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng Quốc gia (NCC) thông báo thu hồi 2.685 xe Omoda C5 tại Nam Phi do lỗi tiềm ẩn ở mối hàn ống trục sau. Theo NCC, lỗi này có thể khiến trục sau bung ra, dẫn đến nguy cơ hệ thống treo phía sau bị sập.

Ngoài Omoda C5, đợt thu hồi còn ảnh hưởng đến 17.508 xe Chery Tiggo 4 và 3.474 xe Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0, nâng tổng số phương tiện bị ảnh hưởng lên 23.667 chiếc.

Với Chery Tiggo 8 Pro Max 2.0, lỗi liên quan đến ống dẫn dầu phanh trước có thể tiếp xúc với cụm tăng áp, gây mài mòn và nguy cơ rò rỉ dầu phanh.

NCC khuyến nghị chủ xe thuộc diện ảnh hưởng kiểm tra số VIN và liên hệ đại lý ủy quyền để được kiểm tra, xử lý.

Theo IOL