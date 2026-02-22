Mùa phim Tết 2026 là cuộc đua của 4 phim gồm: Thỏ ơi! (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi Phở (Minh Beta).

Sau 1 tuần công chiếu (bao gồm suất chiếu sớm), Thỏ ơi! của Trấn Thành hiện dẫn đầu phòng vé, doanh thu áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ còn lại. Tính đến 9h30 sáng 22/2, phim đạt tổng doanh thu hơn 216 tỷ đồng.

Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành liên tiếp lập kỷ lục doanh thu.

Thỏ ơi! nhận phản hồi đa chiều từ khán giả, các nhà phê bình, giới truyền thông sau khi theo dõi phim. Trên VietNamNet, độc giả cũng bình luận sôi nổi về tác phẩm với cảm nhận khác nhau.

Phim của Trấn Thành có phải sách đạo đức đâu?

Một trong những yếu tố gây tranh luận lớn nhất trong phim Trấn Thành là việc dùng tiếng chửi bới, cãi vã trong đối thoại giữa các nhân vật.

Tuy nhiên, nhiều độc giả lên tiếng bênh vực nam đạo diễn, bày tỏ đồng cảm với tác phẩm của anh.

Độc giả Lang cho rằng phim Thỏ ơi! nhẹ đô và bình thường, không có quá nhiều cảnh sốc để phải kiểm duyệt chặt hơn.

"Đúng là mấy yếu tố tục và bạo lực bị lạm dụng trong Thỏ ơi!, nhưng cũng chẳng cần tiết chế vì mục đích thuần phong mỹ tục, nhân văn vì phim có phải sách đạo đức đâu? Tiết chế vì mục đích thể hiện phim hay hơn thì tốt", độc giả bình luận.

Pháo và LyLy - 2 nữ chính phim "Thỏ ơi!".

Độc giả Hoàng Tuấn đưa quan điểm thay vì phê phán phim Thỏ ơi! của Trấn Thành vì mật độ chửi thề cao, liệu có nên nhìn nhận toàn diện hơn.

Anh ví dụ bộ phim Người phán xử từng chiếu rộng rãi trên truyền hình quốc gia - cũng gây tranh cãi lớn vì ngôn từ thô tục dày đặc kèm theo bạo lực đẫm máu và cảnh hỗn chiến.

Độc giả này nhận định nhiều người thường mặc định có thành kiến với phim thương mại và phê phán chúng mà không tự hỏi liệu mình có đang dùng tiêu chuẩn khác với các dòng phim “truyền thống” hay không.

Thứ 2, nếu lấy lý do chửi thề hay bạo lực để đòi cấm Thỏ ơi! thì cũng phải áp cùng tiêu chí đó cho những phim khác có yếu tố tương tự. Nếu không, đó là tiêu chuẩn kép.

Bạn Ba Can bày tỏ đồng tình, cho rằng ngoài rạp nhiều phim thể loại ma mị trinh thám còn chưa gắn nhãn 18+. Trong khi đó, phim Trấn Thành từ đầu đã qua hội đồng kiểm duyệt, có thông báo gắn mác cụ thể. Thay vì tìm lỗi công kích, anh mong mọi người chung tay ủng hộ phim Việt.

Trấn Thành bị "soi" vì đưa các từ bình dân, dung tục và thoại nhiều vào phim.

Villa46 lại có suy nghĩ ngày Tết chỉ cần ra rạp xem vui là được. "Phim không có tý tình ái lăng nhăng, màn lột đồ... thì còn gì hấp dẫn nữa! Diễn viên tay ngang mà tham gia tròn vai thế là tuyệt vời!", độc giả viết.

DongCong phản biện ý kiến chê bai phim Trấn Thành: "Không cần hay hoặc dở. Mỗi người có quyền có nhận định riêng về văn hóa nghệ thuật, miễn không vi phạm các điều đang bị cấm".

Hay Tiến Thành nói: "Chừng nào tác giả làm phim hay được như Trấn Thành thì ý kiến góp ý sẽ khách quan hơn".

Một số độc giả đứng ở góc độ trung lập, không khen hay chê. Họ cho rằng phim thành công vì Trấn Thành có 1 hệ sinh thái truyền thông, mạng xã hội mạnh.

"Cũng phải nói thêm là phim Việt vượt trội phim Trấn Thành cũng hiếm hoi. Phim chất lượng kém là vấn đề của cả ngành, không riêng Trấn Thành", bạn Minh Phuong nêu ý kiến.

"Đặc sản" phim Trấn Thành là phải nói, nói rõ, nói hết...

Như mọi khi, phim Trấn Thành luôn đứng giữa lằn ranh tranh cãi. Người chê bai cho rằng phim anh ồn ào, chợ búa và làm dụng các cảnh chửi bới, làm xấu hình ảnh phim Việt, dẫn đến tư duy thưởng thức lệch lạc của khán giả.

Lê Duy cho rằng diễn sơ đẳng thì mới dùng lời, còn diễn sâu, bằng tâm trạng, bằng tinh thần, là phải bằng mắt, vẻ mặt, hành động, lời thoại là cực kỳ tiết chế.

Tiêu Phong đánh giá phim của Trấn Thành là phải nói, nói rõ, nói hết ra những gì để khán giả có thể hiểu được câu chuyện. Nếu khán giả của Trấn Thành không nghe được thì sẽ không hiểu câu chuyện đang như thế nào.

Và Trấn Thành cũng không biết làm thế nào để thể hiện câu chuyện mà không cần thoại, hoặc rất ít thoại.

Một người khác sau khi xem nhiều phim Trấn Thành đã đánh giá phim của anh dù nhân vật nam, nữ, già, trẻ gì cũng thấy bóng dáng đạo diễn ở đó - nói quá nhiều. Nhân vật sống bằng thoại, đau khổ, hạnh phúc, triết lý cũng bằng thoại.

"Không bao giờ có những khoảng lặng để tiêu hoá nỗi đau, nội hoá cảm xúc. Hình ảnh bị triệt tiêu sức mạnh. Phim Trấn Thành có phát qua radio cũng hiểu được câu chuyện, đâu cần hình ảnh".

Vũ Viết Thuấn thẳng thắn nói cấm con xem phim Trấn Thành vì ít tính nghệ thuật nhưng dư thừa sự thô tục rẻ tiền.

Một độc giả khác quan niệm phim ảnh là nghệ thuật và văn hóa, vì nó phản ánh dân trí của một đất nước nên cần cân nhắc khi đưa lên chiếu những từ ngữ dung tục.

Trấn Thành chia sẻ về quan điểm làm phim

Khôi Nguyên

Ảnh, clip: Tư liệu