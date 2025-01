Qua đó, từ những “mắt số” này tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện nông thôn mới đã có những chuyển biến tích cực, góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình ANTT tại cơ sở.

Mô hình "Camera an ninh" được đánh giá là mô hình nổi bật trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đơn Dương.

Mô hình Camera an ninh được xem là mô hình nổi bật, được triển khai hầu hết ở các địa bàn xã, thị trấn trên toàn huyện Đơn Dương với 279 mắt camera tại 9 xã, thị trấn. Trong năm 2024, thông qua trích xuất hình ảnh, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ 9 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội.

Từ cấp cơ sở, Công an thị trấn Thạnh Mỹ cho biết, tổng số camera do Công an thị trấn quản lý, sử dụng là 32 camera được kết nối bằng hệ thống dây cáp quang nên chất lượng đường truyền và hình ảnh là tương đối tốt, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm ANTT.

Đơn cử như tổ dân phố Nghĩa Lập 3 đã khảo sát, xây dựng 2 tuyến đường camera giám sát an ninh là đường Lý Tự Trọng và Trần Bình Trọng gồm 28 camera; tổ dân phố Thạnh Hòa đã phối hợp khảo sát và lắp đặt 7 camera giám sát an ninh tại các điểm dễ phát sinh tình hình phức tạp về ANTT; tổ dân phố Nghĩa Đức đã phối hợp khảo sát và lắp đặt 14 camera giám sát an ninh tại các cụm dân cư để giám sát tình hình về ANTT và xử lý các hành vi xả rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Hệ thống camera này được kết nối trực tiếp với hệ thống camera giám sát của Công an thị trấn để theo dõi, trích xuất phục vụ công tác bảo đảm ANTT, xử lý vi phạm.

Hiệu quả từ việc lắp đặt camera giám sát an ninh trong những năm qua là rất tích cực, giúp lực lượng công an truy xét, xác minh và điều tra làm rõ nhiều vụ việc. Điển hình như vụ giết người tại đường Trần Hưng Đạo, Nghĩa Lập 2; vụ đột nhập trộm cắp tiệm vàng Ngọc Dung, chợ Thạnh Mỹ bắt 2 đối tượng; mật phục bắt 4 vụ, 4 đối tượng trộm cắp xe máy; vụ cạy cốp xe máy lấy trộm 50 triệu đồng xảy ra tại chợ Thạnh Mỹ và các địa bàn lân cận; giúp truy xét nhiều vụ trộm cắp khác; các vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn; giải quyết các vụ va quẹt giao thông…

Trung tá Phạm Thành Dũng - Trưởng Công an thị trấn Thạnh Mỹ cho biết: Mô hình thành công là từ cách làm được phân thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1: Lực lượng Công an trực tiếp vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh… để lắp đặt tại các trục đường quan trọng của thị trấn; giai đoạn 2: Các tổ dân phố tự vận động kinh phí trong Nhân dân để thực hiện, tự chủ về kinh phí và chủ trương, kế hoạch lắp đặt); sự phối hợp, hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể cũng như các tổ dân phố; và cuối cùng, quan trọng nhất là sự đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân, chủ thể của phong trào. Thực tế chỉ ra rằng chủ trương đúng, cách triển khai phù hợp sẽ luôn được sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Chính - Phó Trưởng Công an huyện Đơn Dương nhận xét: Từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, tại trụ sở làm việc, lực lượng công an có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về ANTT. Khi có vụ việc về ANTT xảy ra, lực lượng chức năng có thể nhanh chóng trích xuất hình ảnh, phục vụ cho công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc…

Có thể nói, việc xây dựng và nhân rộng Mô hình “Camera an ninh” là minh chứng hiệu quả của việc sử dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý, giám sát địa bàn, là việc làm thật sự cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm tốt an ANTT.

Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó tiếp tục nhân rộng Mô hình “Camera an ninh” trên từng khu phố trong địa bàn, góp phần giữ vững tình hình ANTT, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Theo DIỄM THƯƠNG (Báo Lâm Đồng)