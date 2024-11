Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Thắng phát biểu tại hội nghị.

Qua 6 năm triển khai thực hiện, hệ thống camera an ninh trên đảo đã từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống camera an ninh được lắp tại các khu vực trung tâm, đông xe cộ qua lại và nơi có nhiều người tập trung được xác định là khu vực trọng điểm về an ninh trật tự.

Hệ thống camera an ninh hoạt động thường xuyên 24/24h, tín hiệu từ camera được truyền về bộ thu và máy thu hình đặt tại trụ sở Công an xã quản lý, vận hành theo dõi, giám sát.

Ngoài ra, hình ảnh từ camera giám sát còn được kết nối qua mạng đến các máy điện thoại thông minh của lãnh đạo UBND xã, Công an xã để tiện theo dõi từ xa.

Việc xây dựng hệ thống “camera an ninh” đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông tại địa phương, góp phần xây dựng Phú Quý là điểm đến an toàn thân thiện.

Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt mô hình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Thắng đánh giá cao kết quả từ mô hình "camera an ninh", đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc duy trì và nhân rộng mô hình.

Trong đó tiếp tục phát động và tăng cường tuyên truyền để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhân dân tham gia đóng góp kinh phí xây dựng và nâng cao hiệu quả mô hình camera.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tấn Lực cho biết: Sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền để nhân dân tự lắp đặt, trang bị camera tại nhà, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan công an phục vụ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các nhiệm vụ khác của địa phương.

Hội nghị đã khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình camera an ninh.

Theo TRẦN HUỲNH (Báo Bình Thuận)