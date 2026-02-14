Ba tháng trước, đoạn video tìm người thân với lời mở đầu: “Tôi được bế về nhà cha mẹ nuôi từ năm 1991, tìm cha mẹ ruột chỉ để về với cội nguồn…” do chị Vương Thải Văn đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Theo trang QQ, ngày 6/2, cơ quan công an xác nhận đã giúp chị Vương tìm được cha mẹ ruột đang sinh sống tại huyện Kỳ Đông, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam thông qua đối chiếu ADN.

Chị Vương bị mất tích khi còn nhỏ, đến lúc trưởng thành, chị đã tìm được bố mẹ ruột. Ảnh: QQ

Chị Vương Thải Văn sinh vào khoảng năm 1990–1991. Tháng 3/1991, khi mới vài tháng tuổi, chị được bế về nuôi dưỡng tại một gia đình nghèo ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Tuổi thơ của chị gắn liền với những bữa cơm xin từng nhà, quần áo được hàng xóm góp vải may cho.

Dù sớm biết mình là con nuôi, nhưng tình yêu thương của cha mẹ nuôi khiến chị chưa từng cảm thấy thiếu thốn. Mới hơn 10 tuổi, chị đã đi làm tại xưởng kéo sợi để phụ giúp gia đình.

Sau một thời gian, biến cố ập đến. Cha nuôi mắc ung thư dạ dày, mẹ nuôi lại đau ốm triền miên, mọi gánh nặng sinh kế và chăm sóc đều dồn lên vai chị.

“Gần như ngày nào tôi cũng chạy đi chạy lại giữa chỗ làm và bệnh viện. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc”, chị chia sẻ.

Năm 2012, cha nuôi qua đời. Năm 2017, mẹ nuôi tiếp tục bị chẩn đoán mắc ung thư máu và không lâu sau cũng qua đời. Suốt nhiều năm, dù cuộc sống vô cùng chật vật, Vương Thải Văn vẫn ở bên chăm sóc cha mẹ nuôi đến phút cuối.

“Họ đã nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể bỏ rơi họ. Đó là điều tôi phải làm”, chị nói.

Chỉ sau khi cha mẹ nuôi đều đã khuất, dưới sự động viên của chồng, chị mới bắt đầu hành trình tìm cha mẹ ruột. Chị đăng ký thông tin trên trang “Con yêu về nhà”, lấy mẫu máu đưa vào ngân hàng ADN và đăng video tìm thân nhân lên mạng xã hội vào tháng 11/2025.

Sau khi video được chia sẻ rộng rãi, chị gái ruột của Vương Thải Văn đã nhận ra sự trùng hợp và chủ động đi xét nghiệm ADN, từ đó xác nhận quan hệ huyết thống.

Đầu tháng 2/2026, chị nhận được cuộc gọi từ cơ quan công an thông báo đã tìm thấy cha mẹ ruột tại Hồ Nam. Điều khiến chị xúc động hơn cả là cha mẹ ruột vẫn còn sống, gia đình còn có một chị gái và một em gái.

Hiện tại, Vương Thải Văn đã có gia đình riêng hạnh phúc, con cái đủ đầy. Nói về hành trình tìm thân nhân, chị khẳng định: “Tôi không tìm cha mẹ ruột vì bất cứ điều gì khác, chỉ muốn biết mình đến từ đâu. Đó là tâm nguyện lớn nhất của đời người”.