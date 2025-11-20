Theo hồ sơ, 31 năm trước, vợ và con gái ông Kim Phúc Xuân bị kẻ buôn người bắt cóc và bán sang Sơn Tây. Lần theo manh mối, ông Kim tìm đến nhà tên buôn người. Kẻ này nhận tội và hứa dẫn ông đi tìm vợ con. Nhưng từ đó, ông cũng biệt tích, không quay lại quê nhà, trang QQ đưa tin.

Năm 2018, Kim Tuấn đưa con 10 tuổi trở về căn nhà tường đất bỏ hoang ở Thông Giang. Chú ruột là ông Kim Phúc Hữu mở cửa ngôi nhà đã khóa suốt 24 năm.

Kim Tuấn ngồi ở lối vào ngôi nhà cũ của mình (ảnh chụp năm 2018). Ảnh: QQ

Kim Tuấn kể, chị không còn nhớ rõ gương mặt cha, nhưng cây hồng trước sân thì không thể quên. Chị nhớ, hồi nhỏ chị không hái được hồng, mẹ phải dùng gậy gõ cho rụng xuống, nhưng quả nào rơi xuống cũng bị bọn trẻ khác tranh mất. Chị chia sẻ: "Chuyện đó tới giờ tôi vẫn nhớ mãi".

Trong 24 năm, Kim Tuấn sống ở thành phố Tân Châu (Sơn Tây) với tên mới là Hàn Đông Hà. Mẹ chị đã mất hơn 10 năm trước. Từ nhỏ, chị biết mình là đứa trẻ bị bắt cóc. Sau này cha dượng mới nói về quê hương thực sự của chị.

Ngày 11/8/2017, chị đăng ký tìm thân trên một trang web hỗ trợ. Ngày 24/5/2018, kết quả ADN trùng khớp, xác định chị chính là Kim Tuấn, cô bé bị bắt cóc năm nào. Tháng 7/2018, chị trở về nơi mình sinh ra và bắt đầu hành trình tìm cha.

Ông Kim Phúc Hữu kể: Năm 1994, sau khi vợ con bị bán, ông Kim Phúc Xuân tìm đến tên buôn người để hỏi tội. Kẻ này sau đó lừa đưa ông lên Sơn Tây làm việc trong mỏ than.

Đầu năm 1998, nghe tin anh trai xuất hiện ở một mỏ than hẻo lánh, ông Hữu lập tức tìm đến. “Tôi gặp được anh ấy, nhưng anh không chịu về. Anh bảo phải kiếm tiền để tiếp tục tìm vợ con”, ông Hữu nhớ lại. Biết tâm nguyện của anh, ông Hữu cũng trở về quê và từ đó, hai anh em mất liên lạc với nhau.

Được biết, kẻ buôn người sau đó đã bị xử lý hình sự.

Về phần chị Kim Tuấn, sau 7 năm kể từ ngày trở về quê, chị không ngừng tìm tung tích của cha. Sau bao nỗ lực, cuối cùng, tin vui cũng đến.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của hai cha con. Ảnh: QQ

Trong cuộc điều tra dân số gần đây, công an Vận Thành phát hiện một người đàn ông lớn tuổi cầm CMND loại cũ, địa chỉ ghi rõ: thị trấn Thiết Tây, huyện Thông Giang. Khi gửi ảnh đối chiếu, ông Kim Phúc Hữu lập tức nhận ra, đó chính là anh trai mình.

"Bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn nhận ra được anh ấy", ông Hữu nói.

Ngày 15/11 vừa qua, dưới sự giúp đỡ của công an Sơn Tây, ông Kim Phúc Xuân trở về Thông Giang. Cuộc gặp khiến hai cha con bật khóc. Sau 31 năm ly tán, hai cha con cuối cùng cũng đoàn tụ. Ông Xuân dù không gặp được vợ nhưng con gái chính là sự bù đắp cho nỗi đau mất mát suốt hơn 3 thập kỷ.