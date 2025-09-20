Ngày 6/9, ông Cao Qianhong ở thành phố Tiên Đào (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đăng video chia sẻ việc con gái 18 tuổi vừa nhập học đại học. Trong clip, ông nói: “Con bắt đầu cuộc sống đại học rồi. Bố sẽ chuyển cho con 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) ba lần mỗi tháng. Ngoài ra, bố sẽ thưởng thêm 500 tệ vào cuối tháng, miễn là mỗi ngày con nhắn cho bố ít nhất một tin”.

Ông nhấn mạnh, tin nhắn không cần dài: “Một tấm hình, một video ngắn, thậm chí chỉ một dấu phẩy cũng được. Quan trọng là con phải liên lạc với bố mẹ”.

Bố mẹ Trung Quốc thỏa thuận cho tiền để con gái nhắn tin về mỗi ngày khi đi học xa nhà. Ảnh: Weibo

Trước đây, ông Cao than phiền con gái ít khi bắt máy, chỉ gọi về khi cần tiền. Trong video, sau khi nghe bố đề xuất, cô con gái gật đầu đồng ý, hai bố con còn “móc ngoéo” để hứa với nhau.

Con gái ông Cao vừa đỗ vào Đại học Donghu ở thành phố Vũ Hán - nơi cách nhà khoảng 100km. Đây là lần đầu cô sống ở một thành phố xa lạ, lại tính tình hướng nội, nên người cha càng thêm lo lắng. Ông dự định mỗi tháng sẽ lái xe từ Tiên Đào đến Vũ Hán thăm con.

Tuy vậy, theo SCMP, cách làm của ông Cao vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trên đài truyền hình Hồ Bắc, giáo sư Diệp Hiến Phát (Đại học Hồ Bắc) nhận xét: “Con đã 18 tuổi, là người trưởng thành. Làm cha mẹ không thể chăm con cả đời. Cách giáo dục này không giúp trẻ tự lập, mà là dùng tiền để kiểm soát con”.

Ông Cao giải thích, ông chỉ muốn con bớt bỡ ngỡ và nhanh chóng quen cuộc sống mới: “Tôi không tạo áp lực. Nếu con quên nhắn, tôi vẫn gửi đủ khoản thưởng 500 tệ”.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tranh luận gay gắt. Một tài khoản cho rằng: “Việc này biến tình cảm gia đình thành nghĩa vụ vì tiền. Con có thể nghĩ liên lạc với bố mẹ chỉ để được trả tiền”. Nhưng cũng có ý kiến bày tỏ sự cảm thông: “Người cha quá nhớ con và chỉ muốn biết con sống ra sao”.