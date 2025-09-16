Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, các trường không được bố trí quá 7 tiết/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính khóa, hạn chế dạy thêm - học thêm tràn lan và tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh bức xúc vì có ngày con tan học quá sớm (từ 15h20) nhưng thứ Bảy vẫn phải đi học. Tại TPHCM, trước phản ánh của phụ huynh, Sở GD-ĐT đã nhanh chóng điều chỉnh: Yêu cầu các trường không cho học sinh tan học trước 16h và sau 17h, đồng thời tạm dừng học thứ Bảy; cho phép nhà trường linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu, thậm chí có thể vượt 7 tiết/ngày khi cần. Trong khi đó, Bộ GD-ĐT chưa lên tiếng chính thức, còn Sở GD-ĐT Hà Nội hiện vẫn chưa đưa ra động thái điều chỉnh.

Sau loạt tin bài phản ánh về xáo trộn lịch học, VietNamNet nhận được hàng trăm ý kiến bình luận trái chiều, xoay quanh nhiều khía cạnh: Áp lực học tập, thời gian nghỉ ngơi của học sinh, bất tiện trong việc đưa đón của gia đình và tính tự chủ của nhà trường.

Nhiều phụ huynh lo ngại trẻ không có ngày nghỉ cuối tuần

Không ít bố mẹ cho rằng lịch học kéo dài tới thứ Bảy khiến trẻ không có ngày nghỉ đúng nghĩa.

Bạn đọc Oanh Trần bức xúc: “Cuối tuần, đáng lẽ nên cho các con được nghỉ ngơi thì lại phải đi học. Nên bỏ bớt những chương trình STEM, kỹ năng sống… tập trung vào môn học chính để các em đỡ quá tải”.

Một phụ huynh khác, chị Hải Anh, so sánh với thời của mình: “Ngày xưa học cấp 1, 2, 3 chỉ học nửa ngày, còn nửa ngày tự học hoặc đi học thêm nếu muốn. Giờ học bán trú cả ngày mà vẫn học thứ Bảy, trong khi trường tư cho nghỉ. Chúng ta cần chất lượng hay chỉ chăm chăm dạy đúng số tiết quy định?”.

Học sinh chờ đón con tan học trước một trường THCS tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh

Nhiều gia đình cũng phản ánh chi phí và áp lực đưa đón tăng lên. Một độc giả chia sẻ: “Từ đầu năm, trường con tôi thông báo học cả ngày thứ Bảy, chi phí xe đưa đón tăng 300.000 đồng mỗi tháng. Thứ Bảy vốn là ngày con được nghỉ ngơi, nay lại phải tất bật đến lớp. Gia đình không chỉ tốn kém mà còn khó sắp xếp lịch cuối tuần”.

Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên cũng mong mỏi được nghỉ trọn hai ngày cuối tuần. Cô giáo Anh Trang (Hà Nội) nói: “Sáng thứ Bảy, hết tiết thứ 5 tôi mới được về, nhiều hôm buổi chiều lại phải họp. Cuối tuần tôi muốn về quê cũng không kịp. Ngày thứ Bảy rất mệt mỏi, mong có chỉ đạo để học sinh và giáo viên được nghỉ cuối tuần”.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh giá trị của cuối tuần cho sinh hoạt gia đình và rèn kỹ năng ngoài lớp học. Một bạn đọc viết: “Gia đình là ‘tế bào của xã hội’, trẻ cần được nghỉ thứ Bảy để phụ giúp việc nhà, học bơi, chơi thể thao, phát triển kỹ năng sống”.

Trong khi đó, độc giả Nguyên Khang thắc mắc: “Người lớn còn được nghỉ thứ Bảy, sao lại bắt các cháu đi học? Đôi khi gia đình tôi muốn về quê hay cho con tham gia dã ngoại cùng bạn bè, nhưng vì con phải học nên đành hoãn”.

Những bức xúc này cho thấy mối lo ngại không chỉ nằm ở khối lượng học tập mà còn ở việc ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

Một số phụ huynh còn cho rằng học sinh buộc phải học cả thứ Bảy liên quan tới việc lồng ghép các môn tăng cường vào giờ học chính khóa. Độc giả Long Trần phản ánh: “Tôi xem thời khóa biểu của con và thấy các môn tiếng Anh, STEM liên kết bị chèn giữa buổi học chính, bố mẹ không đăng ký thì trẻ phải ra sân ngồi chờ, hết sức vô lý”, anh bức xúc.

Bên cạnh làn sóng bức xúc, cũng có độc giả cho rằng mỗi gia đình cần chủ động sắp xếp và giúp con thích nghi, vì “lịch học không thể đáp ứng hết nhu cầu của tất cả”.

Độc giả Hồng Hà thẳng thắn: “Học một buổi thì phụ huynh thắc mắc buổi còn lại ai trông. Học hai buổi thì kêu nặng. Tan học lúc 15h30 thì nói không đón được; Cho học tới 17h lại kêu quá tải. Tăng cường kỹ năng thì bảo không cần. Giãn 7 tiết kéo qua sáng thứ Bảy thì không chịu. Rốt cuộc phải làm thế nào?”.

Một bạn đọc khác nêu ví dụ: “Cháu tôi ở Australia tan học lúc 14h30-15h30, tiền trông ngoài giờ rất đắt, nhưng vẫn phải chấp nhận. Trường học đâu phải cái chợ để phụ huynh muốn giờ nào cũng được”.

Phụ huynh Như Trần (TPHCM) cũng cho rằng nên tập cho con tự lập: “Nếu con tan học sớm, hãy hướng dẫn các em tự đi về bằng xe buýt hoặc xe đạp. Vừa giảm kẹt do xe đưa đón tập trung đông, vừa giúp cha mẹ đỡ áp lực”.

Gợi ý giải pháp từ độc giả

Độc giả Minh Thi kiến nghị: Bộ GD-ĐT cần quy định rõ với các môn liên kết, không lồng ghép vào giờ chính khóa để phụ huynh chủ động đón con hoặc cho con về sớm. Bạn đọc Ben Nguyen mong giảm bớt chương trình và đưa các tiết kỹ năng, sức khỏe - như võ, vẽ, đàn, hát - vào giờ học chính.

Đặc biệt, nhiều người ủng hộ cắt bớt chương trình hoặc điều chỉnh lại lịch các ngày trong tuần để học sinh nghỉ thứ Bảy. Bạn đọc Văn Khoa nhấn mạnh: “Bộ GD-ĐT nên ban hành quy định bắt buộc nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật giống như nghỉ hè, rồi cân đối lại chương trình”.

Trong khi đó một phụ huynh tên Phạm Minh đề xuất: “Tổng chương trình chính khóa 29 tiết, bố trí 5 buổi sáng và 3 buổi chiều là đủ; hai buổi chiều còn lại dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc yếu miễn phí”.

Một số ý kiến khác đưa ra giải pháp trung hòa: Nên mở thư viện, phòng sinh hoạt để học sinh chờ bố mẹ sau giờ làm, hoặc kéo trễ giờ vào lớp buổi sáng thay vì tan sớm, giúp giảm kẹt xe và thuận tiện đưa đón.

Những tranh luận cho thấy việc thay đổi giờ tan học và duy trì lớp học thứ Bảy không chỉ liên quan đến chương trình học mà còn tác động đến đời sống gia đình và chi phí. Dù khó có giải pháp làm hài lòng tất cả, điểm chung của các ý kiến là mong ngành giáo dục sớm ban hành quy định thống nhất, minh bạch, bảo đảm chất lượng dạy học nhưng vẫn tôn trọng nhu cầu nghỉ ngơi của học sinh và gia đình.