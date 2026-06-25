Tại đại hội, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới ra mắt với 119 ủy viên.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới đã bầu ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13.

Ông Bùi Quang Huy sinh năm 1977, quê quán Nghệ An, trình độ thạc sĩ. Sự nghiệp của ông gắn liền với công tác Đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi.

Từ năm 2000-2010, ông công tác tại Trường ĐH Luật TPHCM, ĐH Quốc gia TPHCM và tham gia Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 9.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy

Từ năm 2010 đến nay, ông lần lượt giữ các cương vị: Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn khóa 11, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (năm 2022).

Ông Bùi Quang Huy hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn cũng bầu ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tái cử Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết

3 nhân sự giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn gồm: ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn khóa 12, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; bà Hồ Hồng Nguyên, Trưởng Ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2 nhân sự lần đầu tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn là ông Nguyễn Kim Quy và bà Hồ Hồng Nguyên.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đoàn, phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết Ban chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới quyết tâm không ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân về mọi mặt; luôn tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống; gần gũi với thanh niên, sâu sát với cơ sở; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Ban Chấp hành khóa mới cũng sẽ đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ, đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội Đoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển...