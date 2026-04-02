Sáng 2/4, tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành ủy TPHCM với cán bộ đoàn - hội - đội tiêu biểu thành phố, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã ôm đàn, hát cho thanh niên nghe.

Bí thư Thành ủy TPHCM ôm đàn, hát khi gặp gỡ thanh niên

Dự buổi gặp gỡ còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Sau khi trao đổi với thanh niên, để thay đổi không khí buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tự mình đệm đàn ghi-ta, hát vang bài hát "Ngồi lại bên nhau" của nhạc sĩ Phạm Uyên Nguyên và bài hát "Con đường đến trường" của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, giữa tiếng vỗ tay của đại biểu, thanh niên.

Theo Người lao động