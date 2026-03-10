Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành các bước trong quy trình công tác cán bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả, với sự tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường chúc mừng ông Bùi Văn Lương được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, ông Bùi Văn Lương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu chúc mừng ông Dương Văn Lượng vừa được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.