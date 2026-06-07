Bạn muốn hẹn hò tập 1186:

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Lê Văn Thuận (43 tuổi, quê gốc ở TPHCM) và Trương Thị Thảo Ngân (34 tuổi, hiện sống ở TPHCM, nhân viên chứng từ của một công ty vận tải).

Anh Thuận từng là nhân viên văn phòng. Nhiều năm trước, anh quyết định nghỉ việc, đến Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) mua đất trồng cà phê. Hiện tại, anh sở hữu vườn cà phê, tiêu và cao su rộng khoảng 3ha.

Anh Thuận trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Anh Thuận là người đàn ông chững chạc, có cách nói chuyện điềm đạm. Điểm mạnh của anh là hiền lành, siêng năng, biết chăm lo cho gia đình.

Anh từng trải qua một lần đò, vợ anh bệnh nặng và qua đời vào cuối năm 2022. Anh có một bé trai 10 tuổi, hiện sống tại TPHCM cùng bác gái. Mỗi tháng, anh đều dành thời gian về quê thăm con.

“Vợ tôi bệnh nặng, cần nhiều tiền chữa trị. Khi vợ mất, tâm trạng tôi rất buồn, thêm nữa phải làm lại kinh tế nên đến giờ vẫn một mình”, anh Thuận chia sẻ.

Anh mong tìm được người bạn đời phù hợp, biết chăm sóc gia đình.

Bạn gái ghép đôi của anh Thuận – chị Thảo Ngân, gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng.

Chị từng kết hôn vào năm 2022 và ly hôn vào năm 2024. Mối duyên này đến với chị khá vội vàng, chỉ sau 2 lần gặp mặt. Những khác biệt trong tính cách và quan điểm sống khiến họ quyết định chia tay. Hiện tại, chị sống cùng bố mẹ đẻ và con gái.

Ưu điểm của chị là vui vẻ, suy nghĩ tích cực nhưng hay quên.

Chị Ngân mong tìm được người bạn đời yêu thương vợ con. Ảnh cắt từ clip

Hàng rào hé mở, cặp đôi thẳng thắn tìm hiểu nhau. Anh Thuận hỏi bạn gái ghép đôi sở thích riêng cũng như những mong muốn trong hôn nhân.

Sau những đổ vỡ và tổn thương trong quá khứ, chị mong tìm được người bạn đời hiền lành, chung thủy, suy nghĩ tích cực, biết chia sẻ nỗi lòng để không gây áp lực đến những người xung quanh.

Anh Thuận khẳng định, bản thân là người hiền lành, thích chăm lo cho gia đình và dành thời gian cho vợ con nên có thể đáp ứng những mong muốn ấy.

Bất chấp khoảng cách địa lý, cặp đôi quyết định bấm nút hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Điều chị Ngân trăn trở là khoảng cách giữa hai người. Chị hiện sống và làm việc tại TPHCM, còn anh Thuận sống ở Lâm Đồng.

Anh Thuận trấn an: “Anh nghĩ, khoảng cách không thành vấn đề. Nếu mình phù hợp với nhau thì chắc chắn sẽ tìm được cách để đến với nhau”.

Nắm tay chị Ngân, anh Thuận thổ lộ: “Quan điểm hôn nhân của anh là vợ chồng yêu thương, gắn bó với nhau, chăm sóc nhau cả khi mạnh khỏe lẫn khi ốm đau, sống chung thủy một vợ, một chồng. Trong cuộc sống, có vấn đề gì thì vợ chồng thoải mái trao đổi, không lớn tiếng”.

Bên cạnh đó, anh một lần nữa khẳng định mình là người yêu thương vợ con, luôn hướng đến mục tiêu có gia đình hạnh phúc.

“Nếu mình đến với nhau, anh sẽ cố gắng chăm lo cho gia đình mình thật hạnh phúc”, anh Thuận nói.

Với sự điềm đạm và chân thành, anh Thuận đã chinh phục được mẹ đơn thân xinh đẹp. Cả hai cùng bấm nút hẹn hò rất nhanh, khi MC Quyền Linh và Ngọc Lan chưa đếm hết 3 tiếng. Cái kết ngọt ngào của cặp đôi khiến MC và khán giả vui mừng, gửi lời chúc phúc.