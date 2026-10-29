TRUNG QUỐC - Ông chủ vườn dâu bất ngờ được học sinh biết đến qua đề thi tiếng Anh gần 20 năm trước. Đến nay, ông vẫn giữ số điện thoại cũ, mỗi năm nhận hàng chục cuộc gọi và thường động viên các em chăm chỉ học tập.

He Ziqi chụp ảnh cùng ông Wang. Ảnh: Douyin

Bất ngờ nổi tiếng gần 20 năm trước

Gần 20 năm qua, ông Wang, chủ một vườn dâu tây ở Bắc Kinh (Trung Quốc), vẫn nhận được những cuộc gọi từ học sinh biết đến mình qua các đề thi tiếng Anh.

Mỗi năm, ông nhận khoảng 10-20 cuộc gọi nhưng chưa bao giờ đổi số điện thoại, bởi cho rằng sự tò mò của các em là điều vô hại.

Câu chuyện về ông Wang gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi một nam sinh từng được ông động viên 6 năm trước trở lại Bắc Kinh để học cao học.

He Ziqi hiện theo học chương trình sau đại học ngành trí tuệ nhân tạo tại Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương Trung Quốc. Khi bắt đầu chặng đường mới, chàng trai chia sẻ câu chuyện về cơ duyên đặc biệt với ông chủ vườn dâu.

Năm 2020, khi còn là học sinh trung học phổ thông, He bắt gặp thông tin về một vườn dâu tây ở Bắc Kinh trong đề thi tiếng Anh. Đoạn văn đọc hiểu có cả địa chỉ và số điện thoại di động của chủ vườn.

Nghĩ rằng số điện thoại có thể chỉ là thông tin giả định trong đề thi, He vẫn tò mò tìm kiếm trên một ứng dụng nhắn tin. Cậu bất ngờ khi phát hiện số điện thoại là có thật.

He sau đó kết bạn với người chủ vườn họ Wang. Trong cuộc trò chuyện, ông động viên chàng trai chăm chỉ học tập và đến Bắc Kinh.

He tiếp tục học đại học tại một tỉnh khác nhưng không quên lời động viên năm ấy. Sáu năm sau, khi đến Bắc Kinh học cao học, cậu chủ động liên lạc lại với ông Wang và được mời đến nhà thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh.

Ông Wang còn kể rằng con gái mình hiện học trung học cơ sở tại một ngôi trường nằm ngay cạnh trường đại học của He.

Lời khuyên dành cho học sinh

Theo ông Wang, He không phải học sinh đầu tiên liên hệ với mình sau khi đọc đề thi tiếng Anh. Ông đã kinh doanh vườn dâu được 21 năm và bắt đầu nhận những cuộc gọi tương tự từ học sinh khoảng 19 năm trước.

Ban đầu, ông khá bối rối khi liên tục nhận điện thoại từ những người ở ngoài Bắc Kinh. Khi hỏi vì sao biết đến vườn dâu, ông mới hay thông tin về cơ sở của mình xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh.

Đến nay, ông Wang vẫn nhận khoảng 10-20 cuộc gọi như vậy mỗi năm. Dù việc này kéo dài nhiều năm, ông chưa bao giờ đổi số điện thoại vì không cho rằng sự tò mò của học sinh gây phiền toái.

“Có lẽ một giáo viên tiếng Anh đã nhìn thấy quảng cáo của tôi rồi chuyển nó thành một đoạn văn đọc hiểu”, ông Wang nói.

Người đàn ông cho biết, ông luôn mong những học sinh liên hệ với mình chăm chỉ học tập và có tương lai tươi sáng. Ông cũng tiếc nuối vì bản thân chưa nỗ lực học hành đủ nhiều khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Câu chuyện nhận được nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người viết: “Chủ vườn thật sự là một người tuyệt vời. Hàng trăm học sinh tò mò liên hệ mà ông ấy vẫn không thấy phiền”.

“Duyên phận thật kỳ diệu”, một người khác bình luận. Trong khi đó, một người dùng mạng hài hước cho rằng câu chuyện của He giờ đây có thể trở thành một đoạn văn đọc hiểu mới trong đề thi tiếng Anh.