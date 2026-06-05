Tập đoàn CMC vừa bổ nhiệm ông Đặng Tùng Sơn làm Tổng Giám đốc trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn đổi mới lần thứ hai.

Tập đoàn Công nghệ CMC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tùng Sơn giữ chức Tổng Giám đốc tập đoàn từ ngày 1/6/2026.

Việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030.

Theo CMC, việc bổ nhiệm CEO mới không chỉ là thay đổi nhân sự điều hành, mà nằm trong tổng thể chương trình đổi mới lần thứ hai của tập đoàn.

Nếu giai đoạn đổi mới đầu tiên từ năm 2017 lấy chuyển đổi số làm nền tảng, thì giai đoạn 2026-2030 được xác định là bước chuyển sâu hơn: đưa AI trở thành năng lực lõi trong quản trị, vận hành, phát triển sản phẩm, dịch vụ và mở rộng thị trường.

“Đó cũng là lý do CMC lựa chọn thông điệp ‘Accelerate Your AI-X’ cho giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi tin rằng AI sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong thập kỷ tới. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ số và AI quy mô tỷ đô, CMC cần một đội ngũ lãnh đạo trẻ trung, giàu năng lượng, sẵn sàng đổi mới và tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa”, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC chia sẻ.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, ông Đặng Tùng Sơn là Giám đốc Chiến lược Tập đoàn CMC. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT, trong đó gần 15 năm gắn bó với CMC ở nhiều vị trí trọng yếu như chiến lược tập đoàn, kinh doanh, phát triển thị trường và hạ tầng số.

Ông Sơn là một trong những lãnh đạo tham gia trực tiếp vào các chương trình chiến lược trọng điểm của CMC, gồm chiến lược Digital Hub giai đoạn 2019-2022, chiến lược chuyển đổi AI giai đoạn 2024–2026, đề án AI-X quốc gia và chiến lược đổi mới lần thứ hai của CMC giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035.

Tân CEO CMC có nền tảng học vấn kết hợp giữa công nghệ, viễn thông và quản trị. Ông Sơn tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội; có bằng Thạc sĩ Viễn thông tại Sorbonne University - Pierre and Marie Curie, Pháp và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Asian Institute of Technology, Thái Lan.

Việc CMC bước vào chiến lược đổi mới lần thứ hai diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị quyết 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.