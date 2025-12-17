Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính đề xuất 3 kiến nghị phát huy vai trò dẫn dắt của khu vực kinh tế tư nhân. Ảnh: TL

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, CMC tham gia với tư cách đại diện khối doanh nghiệp công nghệ và mang đến khu trưng bày bên lề, giới thiệu các giải pháp chuyển đổi AI phục vụ quản trị đô thị, an ninh – giao thông và chuyển đổi số cấp cơ sở.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC nhấn mạnh Việt Nam cần kiên định mô hình chuyển đổi kép (chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh) như động lực tăng trưởng mới trong dài hạn, đồng thời khai thác mạnh hơn vai trò dẫn dắt của khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần các nghị quyết lớn về phát triển khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Nguyễn Trung Chính nêu kiến nghị Chính phủ tiếp tục mạnh dạn giao khu vực tư nhân đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng số quốc gia (trung tâm dữ liệu, cloud, AI, nền tảng số dùng chung…), thay vì chỉ dựa chủ yếu vào doanh nghiệp nhà nước.

Theo CMC, mở rộng không gian cho tư nhân sẽ giảm áp lực đầu tư công, tăng năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Từ các khảo sát chính sách kinh tế số trong khu vực, CMC cho rằng Việt Nam cần nâng cấp năng lực cạnh tranh thể chế để thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Do đó, Chủ tịch CMC đề xuất lập bảng so sánh chính sách dữ liệu – kinh tế số giữa Việt Nam và các trung tâm trong khu vực (như Singapore, Malaysia) để xác định rõ “khoảng cách chính sách”.

Bên cạnh đó, xây dựng khung quản trị dữ liệu số cạnh tranh, hướng tới tương đồng và có điểm vượt trội trong ASEAN, nếu Việt Nam muốn trở thành Digital & AI Hub của khu vực.

Cuối cùng, Chủ tịch CMC cho rằng cần trung vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực số. Chủ tịch CMC đề xuất Việt Nam có thể trở thành quốc gia sáng tạo thông qua mô hình liên kết “3 nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp), với các không gian khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp.

CMC kiến nghị Chính phủ có thể quy hoạch các đô thị KHCN – ĐMST quy mô lớn tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời xem xét giao các không gian KHCN tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng cho những mô hình đại học – doanh nghiệp như CMC Uni, nhằm tăng tốc R&D, đào tạo và thương mại hóa công nghệ.

Tại Triển lãm bên lề Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 tổ chức tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, CMC trình diễn giải pháp AI camera giám sát an ninh với luồng hình ảnh lấy trực tiếp từ các camera AI do CMC triển khai có khả năng nhận diện đa dạng tình huống, từ va chạm giao thông, ẩu đả, đỗ xe trái phép đến cháy nổ, đồng thời cảnh báo trực tiếp về màn hình giám sát để hỗ trợ lực lượng chức năng bảo đảm an ninh giao thông và trật tự xã hội.