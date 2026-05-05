Ngày 5/5, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố thông tin về chức danh các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Khuất Việt Hùng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT (thành viên độc lập). Ông Hùng vừa được bầu vào HĐQT Vietjet tại phiên họp thường niên cuối tháng 4. Tại thời điểm trúng cử, ông không nắm giữ cổ phiếu VJC.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định cho thôi chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro đối với ông Khuất Việt Hùng, theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 15/4.

Ông Khuất Việt Hùng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Khuất Việt Hùng (sinh năm 1974) có nhiều năm công tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, từng đảm nhiệm các vị trí như Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu Giao thông vận tải, trước khi giữ chức Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và được tái bổ nhiệm vào năm 2019.

Tháng 4/2024, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải. Đến tháng 12/2024, UBND TP Hà Nội tiếp nhận và bổ nhiệm ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Hanoi Metro.

Ngoài ra, danh sách HĐQT của Vietjet còn có: ông Đinh Việt Phương (Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT), ông Philipp Rösler (Phó Chủ tịch HĐQT), bà Hồ Ngọc Yến Phương (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Anh Tuấn (Phó Chủ tịch HĐQT), bà Nguyễn Thanh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Thanh Sơn (Thành viên HĐQT).

Trước đó, HĐQT Vietjet cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên HĐQT, giữ chức Tổng Giám đốc thay ông Đinh Việt Phương kể từ ngày 29/4/2026.