Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại lập kỷ lục

Phiên giao dịch ngày 23/4, cổ phiếu Vingroup liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập đỉnh mới, giúp tài sản của doanh nhân giàu nhất Việt Nam lên tầm cao mới.

Đến chiều 23/4, tổng tài sản của của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 34,9 tỷ USD, xếp thứ 65 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Trước đó, trong phiên 21/4, cổ phiếu Vingroup và Vinhomes tăng mạnh, giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng lên 31,7 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 70 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Ngoài ra, có 3 gương mặt tỷ phú người Việt lần đầu tiên được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD có tài sản tăng mạnh nhất từ đầu năm.

‘Vua thép’ tự tin về thép ray đường sắt, kỳ vọng trục đại lộ ven sông Hồng

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, ngày 21/4, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, cho biết, doanh nghiệp đang tích cực tham gia chuỗi cung ứng cho các dự án đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh vừa được khởi động.

Chủ tịch Trần Đình Long cho biết quý II/2027 sẽ cho ra sản phẩm ray đầu tiên và chia sẻ về việc tham gia vào siêu dự án trục đại lộ ven sông Hồng.

Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2026 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh chính thức được Bộ Tài chính đề xuất tăng từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng/năm.

Trường hợp dự án luật được Quốc hội thông qua và giao thẩm quyền cho Chính phủ, ngưỡng doanh thu miễn thuế có thể được nâng lên tối đa 1 tỷ đồng.

Bộ Tài chính chính thức đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nói về tiếp nhận chuyển giao ngân hàng Đông Á

Chia sẻ với các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 HDBank diễn ra theo phương thức trực tuyến sáng 24/4, TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HDBank - khẳng định hoạt động M&A chính là “năng lực đặc biệt” của HDBank.

Không những giữ được việc làm và tiếp tục được làm nghề ngân hàng, thu nhập của nhân viên Dong A Bank (nay là Vikki Bank) đã tăng hơn 70% ngay trong năm 2025, năm đầu tiên chuyển giao về HDBank.

Chủ tịch Hồ Hùng Anh nói rõ về cho vay bất động sản

Trả lời các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 Ngân hàng Techcombank, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank (TCB) - nhiều lần nhấn mạnh TCB sẽ chỉ lựa chọn cho vay đối với những lĩnh vực ngân hàng có lợi thế nhất.

Trong đó, bất động sản là lĩnh vực được ngân hàng tài trợ vốn trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục là lĩnh vực được lựa chọn.

Chủ tịch SHB nói thẳng về dư nợ bất động sản, "chọn rể" và tái định vị

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức chiều 22/4, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển chia sẻ về dư nợ cho vay bất động sản, 'chọn rể' và tái định vị thương hiệu.

Liên quan đến tỷ lệ cho vay bất động sản, ông Hiển khẳng định SHB luôn tuân thủ các quy định hiện hành và đảm bảo an toàn hệ thống.

Tổng Giám đốc VPBank nói gì về xu hướng lãi suất?

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chiều 22/4, ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng Giám đốc VPBank - đã có những chia sẻ về các vấn đề cổ đông quan tâm.

Ông Nguyễn Đức Vinh cho rằng yếu tố thanh khoản trên thị trường là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng tăng lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn.

Có thể cần thêm vài năm để xử lý 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê tại Sacombank

ĐHĐCĐ Sacombank diễn ra sáng 22/4 tại tỉnh Phú Thọ. Đây là lần đầu ngân hàng này tổ chức đại hội ngoài TPHCM.

Sacombank thông qua đề xuất đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc và bầu ông Nguyễn Đức Thụy vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Ngân hàng cho biết việc xử lý 32,5% cổ phần liên quan ông Trầm Bê có thể kéo dài thêm vài năm.

Cán bộ ngân hàng tiết lộ lý do rót tiền mạnh cho chủ một loại tài sản

Theo báo cáo tài chính năm 2025 của các ngân hàng, chỉ riêng lượng tài sản được dùng làm tài sản bảo đảm là bất động sản tại 4 ngân hàng thương mại quốc doanh đã lên đến gần 11 triệu tỷ đồng.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc này. Tuy nhiên, các ngân hàng có nhiều lý do để quyết định như vậy.

Nhu cầu điện lập kỷ lục, các nhà máy căng mình đảm bảo cung ứng

Nắng nóng đến sớm khiến nhu cầu tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục trong khi nguồn cung gặp khó. Các nhà máy điện đang phải căng mình xây dựng nhiều kịch bản để đảm bảo cung ứng điện trong mùa cao điểm hè năm nay.

Về phương án cung ứng điện năm 2026, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, thông tin, Bộ Công Thương đã xây dựng 3 kịch bản cụ thể. Theo dự báo, mức tăng của toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt 8,5%, bám sát kịch bản cơ sở.